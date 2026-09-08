Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!

PLESALA je na ivici najbolja teniserka sveta protiv Linde Noskove, ali kada je bilo najpotrebnije odigrala je vrhunski i posle velikog preokreta u trećem setu plasirala se u polufinale US Opena (7:6 (1), 3:6, 7:6 (8)).

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Nisu razočarale Sabalenka i Noskova koje su odigrale najbolji meč u dosadašnjem toku US Opena koji je trajao čak dva sata i dvadeset minuta i priredile su pravi teniski klasik fanovima belog sporta u Njujorku.

Meč je obeležio veliki broj preokreta, a prvi je viđen na startu meča kada je Arina vodila sa 5:2 i nekarateristično ispustila tu prednost, te dozvolila Noskovoj da izbori taj-brejk.

U njemu je pokazala Beloruskinja mentalnu snagu koja joj je često falila ove sezone i odigrala vrhunski dozvolišvi samo jedan poen akutelnoj šampionki Vimbldona.

AP Photo/Heather Khalifa

Ipak, odgovor je bio spreman, Čehinja podiže nivo igre i apsolutno dominira u narednih sat vremena meča.

Prvo je osvojila drugi set sa 6:3, a zatim u trećem povela sa 4:2, napravišvi veliku seriju u poenima od 12:1 nakon koje je delovalo da će rutinski doći do pobede, ali to nije bio slučaj.

Sabalenka je ponovo pokazala veliku mentalnu snagu i žargonski rečeno se "izvukla iz mrtvih". Servis je proradio, probudila se na riternu i pravi seriju sličnu Noskovoj kojom dolazi do prednosti od 5:4 u gemovima, potpuno vrativši momentum na svoju stranu.

Nakon toga igralo se gem za gem, nije bilo prilika za brejk i otišlo se u super taj-brejk u kojem je viđena velika borba.

Nijedna teniserka nije napravila veću razliku od dva poena, tenzija je bila na visokom nivou, a na kraju se bolje sa njom izborila hrabra Sabalenka koja je asom iz drugog servisa pri vođstvu od 9:7 prelomila meč u svoju korist.

Sabalenka je tako preživela pakao, ponovo pokazavši da u Njujorku igra najbolji tenis i nastavlja pohod na svoju treću uzastopnu titulu na US Openu.

U polufinalu, njenom šestom zaredom na grend slemovima, će igrati protiv boljeg iz sveameričkog četvrtfinala, Pegula - Navaro.