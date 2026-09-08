Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!
PLESALA je na ivici najbolja teniserka sveta protiv Linde Noskove, ali kada je bilo najpotrebnije odigrala je vrhunski i posle velikog preokreta u trećem setu plasirala se u polufinale US Opena (7:6 (1), 3:6, 7:6 (8)).
Nisu razočarale Sabalenka i Noskova koje su odigrale najbolji meč u dosadašnjem toku US Opena koji je trajao čak dva sata i dvadeset minuta i priredile su pravi teniski klasik fanovima belog sporta u Njujorku.
Meč je obeležio veliki broj preokreta, a prvi je viđen na startu meča kada je Arina vodila sa 5:2 i nekarateristično ispustila tu prednost, te dozvolila Noskovoj da izbori taj-brejk.
U njemu je pokazala Beloruskinja mentalnu snagu koja joj je često falila ove sezone i odigrala vrhunski dozvolišvi samo jedan poen akutelnoj šampionki Vimbldona.
Ipak, odgovor je bio spreman, Čehinja podiže nivo igre i apsolutno dominira u narednih sat vremena meča.
Prvo je osvojila drugi set sa 6:3, a zatim u trećem povela sa 4:2, napravišvi veliku seriju u poenima od 12:1 nakon koje je delovalo da će rutinski doći do pobede, ali to nije bio slučaj.
Sabalenka je ponovo pokazala veliku mentalnu snagu i žargonski rečeno se "izvukla iz mrtvih". Servis je proradio, probudila se na riternu i pravi seriju sličnu Noskovoj kojom dolazi do prednosti od 5:4 u gemovima, potpuno vrativši momentum na svoju stranu.
Nakon toga igralo se gem za gem, nije bilo prilika za brejk i otišlo se u super taj-brejk u kojem je viđena velika borba.
Nijedna teniserka nije napravila veću razliku od dva poena, tenzija je bila na visokom nivou, a na kraju se bolje sa njom izborila hrabra Sabalenka koja je asom iz drugog servisa pri vođstvu od 9:7 prelomila meč u svoju korist.
Sabalenka je tako preživela pakao, ponovo pokazavši da u Njujorku igra najbolji tenis i nastavlja pohod na svoju treću uzastopnu titulu na US Openu.
U polufinalu, njenom šestom zaredom na grend slemovima, će igrati protiv boljeg iz sveameričkog četvrtfinala, Pegula - Navaro.
Preporučujemo
Pao prvi gol u novoj sezoni Lige šampiona! Strelac iskusni kapiten Aston vile
08. 09. 2026. u 19:30
Majstorija u Ligi šampiona: Fudbaler AEK-a postigao fantastičan pogodak (VIDEO)
08. 09. 2026. u 19:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SPEKTAKL NA POČETKU LIGE ŠAMPIONA: Murinjov Real dočekuje "njegov" Inter
Šesnaest godina nakon što je sa Interom osvojio Ligu šampiona, Žoze Murinjo kreće u misiju osvajanja evropske titule broj 16 sa Real Madridom. Prvi veliki ispit stiže odmah na startu grupne faze jer na "Santijago Bernabeu" dolaze upravo neugodni "neroazuri" (21.00).
08. 09. 2026. u 07:00
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)