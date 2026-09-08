KAO DA JE NA DRUGOJ PLANETI: Jezero menja boju, a pejzaž je gotovo nestvaran

CRVENA voda, bela prostranstva, vulkani u daljini i jata ružičastih flamingosa. Na jugozapadu Bolivije postoji mesto čije fotografije više liče na kadrove sa neke druge planete nego na pejzaž sa Zemlje. Reč je o Laguni Koloradi, neobičnom slanom jezeru čija voda tokom dana može da menja nijanse.

Martin BERNETTI / AFP / Profimedia

Laguna Kolorada nalazi se visoko u bolivijskim Andima, na više od 4.200 metara nadmorske visine.

Ovde je priroda stvorila neobičnu kombinaciju boja. Crvenkasta voda u snažnom je kontrastu sa belim mineralnim površinama, plavim nebom i planinama koje okružuju jezero.

Ipak, boja vode nije samo neobičan optički efekat.

Prema podacima Ramsarske konvencije, voda Lagune Kolorade obično ima nijanse od crvenkasto narandžaste do ljubičaste. Za ovaj neobičan izgled zaslužni su fini sedimenti i mikroorganizmi koji žive u vodi.

Jezero zaista menja nijanse

Jedna od najzanimljivijih osobina Lagune Kolorade jeste to što njena boja nije uvek ista.

Ona može značajno da se menja tokom dana, a na intenzitet crvenih i ljubičastih tonova utiču temperatura vode i sunčevo zračenje.

U određenim uslovima boja postaje toliko intenzivna da voda dobija nijansu koja podseća na crvenu ciglu.

Zato dve fotografije napravljene na istom mestu, ali u različito doba dana, mogu izgledati kao da su snimljene na potpuno različitim jezerima.

Crvena voda i ružičasti flamingosi

Neobična boja nije jedini razlog zbog kojeg je Laguna Kolorada posebna.

Ovo područje izuzetno je značajno stanište flamingosa, a posebno Džejmsovog flamingosa, vrste karakteristične za visoke predele Anda.

Prema podacima Ramsarske konvencije, šire područje Los Lipeza okuplja značajan deo svetske populacije Džejmsovih i andskih flamingosa.

Prizor ptica koje stoje u crvenkastoj vodi postao je jedan od najprepoznatljivijih motiva ovog dela Bolivije.

Život na više od 4.000 metara

Iako na fotografijama deluje gotovo idilično, ovo je surovo okruženje.

Laguna Kolorada je plitko, slano visokoplaninsko jezero. U ovom delu Anda pada malo kiše, sunčevo zračenje je snažno, vetrovi mogu biti jaki, a temperaturne razlike tokom dana velike.

Upravo ti uslovi doprinose izgledu pejzaža zbog kojeg ovaj kraj deluje gotovo nestvarno.

Laguna Kolorada danas je deo šireg Ramsarskog područja Los Lipez, koje obuhvata kompleks slanih i visokoplaninskih jezera i drugih močvarnih staništa.

Jedan od najneobičnijih pejzaža Bolivije

Ovaj kraj privlači turiste upravo zbog prirode koja se teško može uporediti sa klasičnim turističkim destinacijama.

Nema palmi, peščanih plaža ni tirkiznog mora. Umesto toga, posetioce dočekuju visoki Andi, slana jezera, mineralna prostranstva i flamingosi.

A kada sunce promeni ugao i voda Lagune Kolorade dobije još intenzivniju crvenu nijansu, nije teško razumeti zašto fotografije ovog mesta izgledaju kao da su nastale na nekoj drugoj planeti.

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