LEPOTE SRBIJE: Skriveni kanjon krije nestvarne prizore

VISOKE litice koje se gotovo vertikalno spuštaju do zelene vode, guste šume i prizori koji iz čamca podsećaju na skandinavske fjordove 'ovakvo mesto postoji i u Srbiji. Kanjon Drine, u okolini Perućca i Tare, jedan je od onih predela koje vredi videti bar jednom.

OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Kada se pomene zapadna Srbija, većina turista prvo pomisli na Taru, Bajinu Baštu i čuvenu kućicu na Drini. Ipak, jedan od najimpresivnijih prizora ovog kraja najbolje se vidi tek kada se sa kopna pređe na vodu.

Drina je svojim tokom usekla dubok kanjon između planinskih masiva, stvarajući pejzaž u kojem se smenjuju strme stene, šuma i karakteristična zelenkasta voda.

Upravo zbog takvih prizora pojedini delovi kanjona mogu da podsete na mnogo udaljenije, severne krajeve Evrope.

Najlepši pogled je sa vode

Jedan od najboljih načina da se ovaj deo Srbije upozna jeste plovidba jezerom Perućac i kanjonom Drine.

Sa vode se otvara potpuno drugačija slika - litice se uzdižu iznad reke, naselja gotovo nestaju iz vidokruga, a na pojedinim deonicama putnici su okruženi samo vodom, stenama i šumom.

Turistička organizacija Srbije upravo plovidbu kroz kanjon izdvaja kao jedan od načina da se upoznaju prirodne lepote Drine. Reka kroz Srbiju protiče u dužini od oko 220 kilometara, a na njenom toku nalaze se Višegradsko, Perućačko i Zvorničko jezero.

Ideja za jesenji izlet

Iako se područje Perućca najčešće posećuje tokom leta, početak jeseni ovom kraju daje sasvim drugačiji izgled.

Šume oko kanjona počinju da menjaju boju, letnje gužve postaju manje, a pogled sa vode ili okolnih vidikovaca može biti još upečatljiviji.

Izlet se može povezati sa obilaskom Bajine Bašte, jezera Perućac i Nacionalnog parka Tara, pa je ovaj deo zapadne Srbije odličan izbor i za vikend-putovanje.

A za fotografiju zbog koje će mnogi pomisliti da ste otputovali mnogo dalje od Srbije, ponekad je dovoljno samo – zaploviti Drinom.

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