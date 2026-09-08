SARAJEVO PROTERUJE, PODGORICA HAPSI: Region udario na Srbe

Novi talas žestokih reakcija na Srbe zbog Ratka Mladića zahvatio je region! Sarajevo je poseglo za proterivanjem dvojice predstavnika ambasade Srbije, dok je u Crnoj Gori uhapšen odbornik zbog objave podrške Mladiću, a pod lupom Tužilaštva našao se i mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković odlučio je da vojnog atašea ambasade Srbije Milana Dulanovića i savetnika predstavnika BIA Darka Maksimovića proglasi personama non grata. Dvojica predstavnika Srbije dobila su samo 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu, a njihove diplomatske kartice biće poništene.

Povod za ovako drastičan potez bilo je njihovo prisustvo sahrani generala Ratka Mladića u Beogradu.

Ali Konaković se na tome nije zaustavio. Sarajevo je povuklo i saglasnost na zajedničku deklaraciju o dobrosusedskim odnosima i regionalnoj saradnji, koja je trebalo da bude potpisana početkom oktobra u Crnoj Gori. Konaković je najavio i svođenje diplomatskih odnosa sa Srbijom na minimum, kao i smanjenje broja zaposlenih u ambasadi BiH u Beogradu.

Dok Sarajevo proteruje, u Podgorici – hapse!

Odbornik Ujedinjene Crne Gore u Skupštini Podgorice Milivoje Brković Brdža uhapšen je po nalogu državnog tužioca zbog objave podrške Ratku Mladiću na društvenim mrežama. Brković je na FB objavio snimak skupa na kome je razvijen transparent „Generale Hristos Voskrese“, dok su gorele baklje u bojama trobojke.

Nadležni tvrde da postoji sumnja da je time prekršio Zakon o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, zbog čega bi trebalo da bude izveden pred sudiju za prekršaje.

Istovremeno, crnogorsko tužilaštvo otvorilo je još jedan front.

Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija zbog sumnje na izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Metodije nije uhapšen, ali su pod lupom Tužilaštva njegove javne izjave o Ratku Mladiću. Crnogorski mediji podsećaju i da je 28. avgusta u Pivskom manastiru služio pomen generalu.

A iz Zagreba su još ranije pozvali u pomoć i Brisel! Hrvatski premijer Andrej Plenković zatražio je od EU da reaguje zbog sahrane Ratka Mladića u Beogradu. Plenković se nije zaustavio na osudi – poručio je da očekuje reakciju evropskih institucija, pokušavajući tako da pitanje sahrane i odnosa prema Mladiću iz regiona prebaci pravo pred vrata Unije.

Tako su reakcije na Mladićevu smrt za samo nekoliko dana prerasle u diplomatske, policijske i tužilačke poteze: Sarajevo proteruje predstavnike Srbije, u Podgorici je odbornik završio iza rešetaka, a protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve formiran je predmet.

Od Zagreba, koji je prvi tražio reakciju Brisela, do Sarajeva i Podgorice, poruke su ubrzo prerasle u konkretne poteze: proterivanje diplomata, hapšenje i tužilačke postupke.

Možda bi neka od reakcija imala i smisla, istina samo iz vašeg ugla, da je sahrani prisustvovao predsednik Srbije, premijer ili državni vrh, ili da vi prvi ne veličate ustaštvo sa pola miliona ljudi koji na Tompsonovom koncertu skandiraju Za dom spremni, ili džihadiste ili, npr. milogorski pederluk.