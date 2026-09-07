U PRODAVNICU IDE ČAMCEM: Ceo grad stoji na vodi, a ulice gotovo da ne postoje

ZABORAVITE automobile, autobuse i klasične gradske ulice. U Ganvijeu, neobičnom naselju u zapadnoafričkoj državi Benin, svakodnevni život već vekovima odvija se na vodi.

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Kuće stoje na stubovima iznad jezera Nokue, a umesto automobila stanovnici koriste piroge, tradicionalne čamce izdubljene od drveta.

Čamcem se ide u kupovinu, na posao i od jednog dela naselja do drugog. Čak se i trgovina odvija na vodi.

Pijaca na kojoj tezge plove

Jedan od najneobičnijih prizora u Ganvijeu je plutajuća pijaca.

Umesto tezgi poređanih duž ulice, prodavci robu donose u čamcima, a kupci im takođe prilaze sa vode. Piroge su vekovima sastavni deo života stanovnika ovog kraja.

Ribolov je posebno važan, a tradicionalne tehnike prenose se generacijama.

Ipak, najzanimljiviji deo priče nije način na koji se danas živi, već zašto je naselje uopšte nastalo usred jezera.

Voda im je postala utočište

Poreklo Ganvijea vezuje se za 18. vek i jedan od najmračnijih perioda istorije zapadne Afrike.

Prema zvaničnom turističkom portalu Benina, lokalne zajednice naselile su područje jezera Nokue kako bi se sklonile od pohoda tokom kojih su ljudi zarobljavani i odvođeni u ropstvo.

Na vodi su podigli kuće na stubovima i postepeno stvorili čitavo naselje.

Ono što je počelo kao utočište vremenom je postalo trajni dom.

Život iznad jezera traje vekovima

Ganvije danas važi za jedno od najvećih jezerskih naselja na svetu.

Na vodi nisu samo kuće. Zvanični turistički portal Benina navodi da su sa životom na jezeru povezani i škole, pijace i brojne svakodnevne aktivnosti.

Turisti Ganvije takođe upoznaju iz čamca. Obilazak pirogom prolazi kroz različite delove naselja, pored kuća na stubovima i plutajućih pijaca, a posetioci mogu da vide i tradicionalne načine ribolova.

Zbog neobičnog izgleda Ganvije ponekad nazivaju i „Venecijom Afrike“.

Ali za njegove stanovnike voda nije turistička atrakcija.

Ona je ulica, pijaca, radno mesto i prostor oko kojeg je organizovan čitav život.

I tako već vekovima.

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