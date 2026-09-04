OVO SELO IMA SAMO NEKOLIKO DESETINA STANOVNIKA: Kuće imaju travu na krovovima, a prizor deluje kao kraj sveta

OKRUŽENO strmim planinama, vodopadima i zelenim padinama, malo selo Saksun na Farskim ostrvima izgleda kao mesto na kojem se put završava.

Sergio Pitamitz / Universal images group / Profimedia

Kuće sa krovovima prekrivenim travom rasute su po dolini, ispod njih je laguna, a okolo gotovo da nema ničega osim planina i surove prirode severnog Atlantika.

Saksun je toliko mali da je, prema podatku zvanične turističke organizacije Farskih ostrva za 2023. godinu, imao svega 11 stanovnika.

Ipak, postao je jedno od najfotografisanijih malih mesta na ovom arhipelagu.

Kuće na kojima raste trava

Jedan od najupečatljivijih detalja Saksuna su tradicionalne kuće sa travnatim krovovima.

Ovakvi krovovi deo su stare farske arhitekture i savršeno se uklapaju u okolni pejzaž. Kada se posmatraju sa veće udaljenosti, ponekad je teško odrediti gde prestaje kuća, a počinje zelena padina.

Posebno je poznato staro imanje Dúvugarðar, čija istorija seže oko 300 godina unazad.

Nekadašnja kuća na imanju danas je deo muzejske postavke, dok se farma i dalje koristi. Tradicionalne zgrade sa travnatim krovovima pokazuju kako je nekada izgledao život stanovnika ovog udaljenog kraja.

Ispod sela krije se laguna

Saksun je smešten u prirodnom amfiteatru koji formiraju visoke planine.

Ispod sela nalazi se laguna Pollurin, gotovo potpuno okružena planinama i stenovitim liticama.

Kada je oseka, moguće je prošetati peščanom obalom lagune prema otvorenom okeanu.

Ali ovaj pejzaž nije oduvek izgledao ovako.

Nekada je Pollurin služio kao prirodna luka. Posle snažne oluje tokom 17. veka, pesak je zatvorio veći deo ulaza u fjord i vremenom je nastala laguna kakvu posetioci vide danas.

Crkvica usred gotovo nestvarnog pejzaža

U selu se nalazi i mala bela crkva iz 1858. godine.

Okružena zelenim poljima, planinama i kućama sa travnatim krovovima, postala je jedan od najprepoznatljivijih prizora Saksuna.

Ovde nema velikih hotela, tržnih centara, turističkih ulica ni klasičnih atrakcija.

U stvari, upravo je odsustvo svega toga najveća atrakcija.

Turisti ipak moraju da poštuju jedno važno pravilo

Iako izgleda kao savršena scenografija za fotografisanje, Saksun nije turistički park.

To je dom malog broja ljudi, a zemljište oko sela koriste lokalni farmeri.

Zvanična turistička organizacija Farskih ostrva zato posebno upozorava posetioce da se kreću označenim stazama, poštuju privatno zemljište i ne ometaju ljude koji ovde rade.

Do Saksuna ne postoji redovna linija javnog prevoza, pa se do sela uglavnom stiže automobilom ili u okviru organizovanih tura.

A kada se stigne, prizor je teško uporediti sa bilo kojim klasičnim evropskim selom.

Nekoliko kuća, mala crkva, laguna i planine koje zatvaraju horizont.

Mesto na kojem zaista možete da imate osećaj da ste stigli na kraj sveta.

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