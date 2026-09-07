AMERIKANCI ĆE BITI BESNI! Cena benzina u SAD dostigla rekord, dizel na istorijskom maksimumu

PROSEČNA cena regularnog benzina u Sjedinjenim Američkim Državama dostigla je na Dan rada (Labor Day) 4,15 dolara po galonu (oko 3,57 evra), što je oko 0,94 evra po litru, objavila je danas američka automobilska asocijacija AAA.

Foto: Profimedija/Alamy/Anatolii Rabizo

To je najviši nivo ikada zabeležen za taj praznik, preneo je Rojters.

Cena benzina je za gotovo dolar po galonu viša nego tokom Dana rada prošle godine i značajno iznad prethodnog rekorda od 3,82 dolara (3,29 evra) iz 2012. godine.

Ipak, cena je i dalje ispod apsolutnog rekorda od 5,02 dolara po galonu (4,32 evra), zabeleženog u junu 2022. godine.

Istovremeno, prosečna cena dizela dostigla je 5,90 dolara po galonu (oko 5,08 evra), odnosno 1,34 evra po litru, čime je postavljen novi istorijski rekord.

Više cene goriva posledica su, pre svega, rata između SAD i Irana i poremećaja u transportu nafte kroz Ormuski moreuz.

Promet sirove nafte kroz taj strateški plovni put znatno je smanjen, dok Iran odbija da ga ponovo otvori.

Visoke cene dizela dodatno utiču na potrošače jer se taj energent u velikoj meri koristi u kamionskom transportu i drugim sistemima za dostavu robe, pa se povećani troškovi prevoza prenose na cene hrane i drugih proizvoda.

Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da administracija predsednika Donalda Trampa preduzima mere za povećanje proizvodnje i da tržišta očekuju pad cena goriva u narednim mesecima.

On je naveo da terminska tržišta trenutno ukazuju na mogućnost da cena benzina u novembru bude oko 35 centi po galonu niža nego danas.

Uobičajeno je da cene benzina počnu da padaju po završetku letnje sezone putovanja, kada rafinerije prelaze na proizvodnju jeftinije zimske mešavine goriva.

Međutim, ove godine dodatnu neizvesnost stvaraju problemi u rafinerijama, visoke temperature u Teksasu, kao i ukrajinski napadi dronovima na ruske rafinerije i pad proizvodnje kineskih rafinerija.

Američke rafinerije trenutno rade sa iskorišćenošću kapaciteta od oko 98 odsto, a eventualni problemi u proizvodnji ili novi uragani mogli bi dodatno otežati pad cena.

Prema podacima Univerziteta Braun, povećane cene benzina i dizela od početka rata sa Iranom koštale su američka domaćinstva u proseku više od 741 dolar, odnosno oko 638 evra.

Tanjug

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