NA OVOM OSTRVU LJUDI ŽIVE NEOBIČNO DUGO: Turisti dolaze da otkriju tajnu jednog od najzdravijih mesta na svetu

NA prvi pogled, Ikarija izgleda kao još jedno prelepo grčko ostrvo.

Aris MESSINIS / AFP / Profimedia

Plavo Egejsko more, male plaže, planinska sela, kamene kuće, lokalne taverne i život koji teče mnogo sporije nego u velikim evropskim gradovima.

Ali ovo ostrvo godinama privlači pažnju naučnika i putnika iz jednog sasvim drugog razloga.

Ljudi na Ikariji žive neobično dugo.

Procenat stanovnika koji dožive duboku starost znatno je veći od evropskog proseka, zbog čega je ostrvo postalo poznato kao jedno od svetskih mesta dugovečnosti.

I dok turisti dolaze zbog mora, sve više njih zanima i nešto drugo: kako se zapravo živi na Ikariji?

Ostrvo na kojem devedesete nisu neobične

Ikarija se nalazi u istočnom delu Egejskog mora, između Mikonosa i Samosa.

Naučnici koji su proučavali stanovnike ostrva utvrdili su da je udeo ljudi starijih od 90 godina značajno veći nego u prosečnoj evropskoj populaciji.

Zbog toga je Ikarija dobila mesto među takozvanim „plavim zonama“, oblastima sveta koje su postale poznate po velikom broju dugovečnih stanovnika.

Ali ono što je možda još zanimljivije jeste način na koji mnogi stariji stanovnici žive.

Oni ne provode dane nužno odmarajući.

Šetaju, rade u baštama, obavljaju kućne poslove, viđaju prijatelje i porodicu i ostaju deo zajednice i u dubokoj starosti.

Ne idu u teretanu, ali se stalno kreću

Jedna od karakteristika života na Ikariji jeste svakodnevno prirodno kretanje.

Ostrvo je planinsko, sela su često smeštena na padinama, a svakodnevni život podrazumeva hodanje, stepenice, rad u bašti i fizičke poslove.

U jednom istraživanju stanovnika starijih od 90 godina, više od 70 odsto ispitanika imalo je umeren ili visok nivo fizičke aktivnosti.

To ne znači da trče maratone.

Njihovo kretanje jednostavno je deo dana.

Jedu jednostavno

Nema magične namirnice koja garantuje dug život.

Ali tradicionalna ishrana na Ikariji ima mnogo zajedničkog sa mediteranskim načinom ishrane.

Povrće, mahunarke, maslinovo ulje, voće, žitarice, riba i umerene količine mlečnih proizvoda često su na trpezi.

Mnogi stariji stanovnici i dalje koriste hranu proizvedenu lokalno ili u sopstvenim baštama.

Zanimljiv je i podatak da je među ispitanicima koji su pili vino ono u ogromnoj većini slučajeva bilo lokalno proizvedeno.

Ali hrana je samo jedan deo priče.

Skoro 80 odsto njih viđa nekoga svakog dana

Možda najlepši deo ikarske priče nema nikakve veze sa dijetama.

Ima veze sa ljudima.

U istraživanju stanovnika starijih od 90 godina čak 77,9 odsto ispitanika reklo je da svakodnevno ima društvene kontakte.

Porodica, komšije i prijatelji ostaju važan deo života i u dubokoj starosti.

Na ostrvu su poznate i tradicionalne proslave „panigirija“, velika seoska okupljanja sa hranom, lokalnim vinom, muzikom i plesom.

Više od polovine starijih ispitanika i dalje je učestvovalo u ovim proslavama.

Na Ikariji, izgleda, starost ne znači nužno povlačenje iz života.

I da, spavaju popodne

Postoji još jedna navika koja će se dopasti svima koji vole popodnevnu dremku.

Oko 70 odsto ispitanih stanovnika starijih od 90 godina reklo je da praktikuje dnevni odmor.

U jednom ranijem istraživanju svi ispitanici stariji od 90 godina navodili su popodnevno spavanje.

Naučnici ipak upozoravaju da ne treba zaključiti da sama siesta produžava život.

Dugotrajnost je mnogo složenija i verovatno je rezultat kombinacije genetike, okruženja, ishrane, kretanja, sna i društvenog života.

Na Ikariji sat kao da radi drugačije

Ostrvo je poznato i po opuštenom odnosu prema vremenu.

Poslovi ne moraju uvek da počnu tačno u minut, ručkovi mogu da potraju, a večernja druženja da se završe mnogo kasnije nego što je planirano.

Taj način života ponekad se opisuje kao „ikarsko vreme“.

Za turiste naviknute na rasporede, rezervacije i neprekidno gledanje u telefon, to u početku može da deluje neobično.

A onda možda postane jedan od najlepših delova putovanja.

Turisti više ne dolaze samo zbog plaža

Ikarija ima sve što se očekuje od grčkog ostrva: plaže, čisto more, tradicionalna sela i taverne.

Ipak, ona se prilično razlikuje od Mikonosa ili Santorinija.

Nema istu koncentraciju velikih luksuznih hotela, klubova i mesta napravljenih prvenstveno za fotografisanje.

Ovde je atrakcija upravo svakodnevni život.

Popiti kafu bez žurbe.

Prošetati do sela.

Ručati satima.

Započeti razgovor sa nekim koga ne poznajete.

I možda shvatiti da stanovnici Ikarije nemaju jedan čudotvorni recept za dugovečnost.

Možda tajna uopšte nije tajna

Naučnici su oprezni kada govore o razlozima zbog kojih stanovnici Ikarije žive toliko dugo.

Nijedna pojedinačna navika nije dokazana kao objašnjenje.

Ali kada se pogleda njihov život u celini, obrazac postaje zanimljiv.

Mnogo prirodnog kretanja.

Jednostavna hrana.

Porodica i prijatelji.

Manje izolacije.

Odmor.

I osećaj da čovek pripada zajednici čak i kada napuni 80 ili 90 godina.

Možda zato najzanimljiviji suvenir sa Ikarije nije nešto što turisti mogu da stave u kofer.

To je ideja da ponekad treba jesti jednostavnije, hodati malo više, ostati duže za stolom sa ljudima koje volimo i prestati da živimo kao da uvek negde kasnimo.

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