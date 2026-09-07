DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 8. SEPTEMBAR: Blizancima i Vodolijama dobici stižu preko inostranstva, Vagama preko privatnog biznisa
SAZNAJTE šta vas u utorak, 8. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Venera, vladalac partnerskih odnosa, u sedmoj kući, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući društvenog života i novca donoseći vam nove susrete i poznanstva, ali i bolju finansijsku situaciju.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Vaš vladalac Venera, planeta novca, u kući posla, obrazuje dobar aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u kući karijere, donoseći vam isplativ dogovor sa osobama od autoriteta ili nadređenima. Unosite više tečnosti.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Venera u kući ljubavi i kreativnosti, pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u devetoj kući, donoseći vam dobitke i uspeh preko visokog obrazovanja, putovanja, rešavanja nekih pravnih pitanja. Nesanica.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Severni Mesečev čvor u kući novca a Venera u kući u privatnog života donekle ublažava napetu situaciju sa članovima porodice. Voljena osoba pokušava da porazgovara s vama o nečemu važnom za oboje. Nesanica.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Venera u kući komunikacija, obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u sedmoj kući, donoseći poboljšanje odnosa sa emotivnim partnerom, kao i sa članovima porodice. Iskoristite mogućnost odlaska na kraći put.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Severni Mesečev čvor u kući posla i zdravlja, a Venera u kući novca, donose vam priliku za uvećanje prihoda, ali pitanje je da li ćete uspeti da je iskoristite na pravi način. Emotivni partner ima dobar predlog.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući kreativnosti, donoseći vam dobitke preko privatnog biznisa, javne delatnosti, hobija.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vladalac partnerskih odnosa, Venera, u kući podsvesti, pravi aspekt sa severnim Mesečevim čvorom u kući privatnog života, donoseći vam manje probleme sa članovima porodice. Mogućnost uvećanja zarade preko internet-trgovine.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Venera, koja upravlja vašim planovima i finansijama, obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući komunikacija i biznisa, donoseći vam dobitke i uspeh preko kraćih putovanja, isplativog ugovora.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Vladalac kuće karijere, Venera, u kući karijere, a severni Mesečev čvor u kući posla, donosi vam manju zaradu, i manje nesporazume sa ženama na poslu. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju nekoga preko posla.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Venera u devetoj kući pravi trigon sa severnim Mesečevim čvorom u vašoj kući ličnosti, donoseći vam priliku da se izdignete iznad neke situacije i da počnete da radite u svoju korist. Dobici preko inostranstva, obrazovanja, putovanja.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Vladalac vaših finansija, Venera, obrazuje trigon sa severnim Mesečevim čvorom u kući intuicije i mašte, donoseći uspeh i novac umetnicima, lekarima, farmaceutima. Voljena osoba ima problema na poslu.
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