OVDE JESEN IZGLEDA KAO IZ BAJKE: Malo evropsko mesto u septembru postaje još lepše

ZAMISLITE jezero toliko mirno da se u njemu ogledaju planinski vrhovi, malu kamenu crkvu na samoj obali i šume koje krajem leta polako počinju da menjaju boju.

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Ne morate zbog tog prizora ni u Švajcarsku ni u daleku Norvešku.

Dovoljno je stići do Slovenije.

Bohinj, smešten u srcu Julijskih Alpa i Nacionalnog parka Triglav, jedno je od onih mesta koja tokom septembra dobijaju potpuno drugačiji izgled.

Letnje gužve polako se smanjuju, jutra postaju svežija, a priroda počinje prelaz iz zelenih u zlatne i bakarne tonove.

U sredini svega nalazi se najveće prirodno stalno jezero u Sloveniji.

Jezero dugo više od četiri kilometra

Bohinjsko jezero dugačko je oko 4,1 kilometar, široko do 1,2 kilometra, a na najdubljem mestu dostiže oko 45 metara.

Okruženo je strmim planinama i gustim šumama, a veliki deo obale ostao je bez masovne hotelske gradnje.

Zbog toga prizor i danas deluje neobično prirodno.

Najprepoznatljivija tačka nalazi se kod Ribčeva Laza.

Kameni most i crkva Svetog Jovana Krstitelja, sa planinama u pozadini, verovatno su najfotografisaniji prizor Bohinja.

U septembarskim jutrima, kada se iznad vode ponekad pojavi magla, cela scena može da izgleda kao ilustracija iz knjige.

Septembar donosi nešto što leto nema

Jul i avgust su najživlji meseci na jezeru.

Tada se dolazi zbog kupanja, kajaka, planinarenja i dugih letnjih dana.

Septembar menja ritam.

Temperature postaju prijatnije za šetnju, broj posetilaca postepeno opada, a planine i šume počinju da najavljuju jesen.

Prava eksplozija jesenjih boja obično dolazi nešto kasnije, tokom oktobra, ali upravo septembar predstavlja zanimljiv prelaz.

Dani još mogu da budu topli i sunčani, dok su jutra i večeri već planinski sveži.

Do vodopada kroz šumu

Samo nekoliko kilometara od jezera nalazi se jedna od najpoznatijih prirodnih atrakcija ovog kraja.

Vodopad Savica pada sa visine od 78 metara i jedan je od simbola Bohinja.

Do vidikovca vodi uređena staza kroz šumu sa više od 500 stepenika.

Uspon zahteva malo truda, ali na kraju čeka pogled na neobičan vodopad u obliku slova A.

Savica je istovremeno i jedan od izvora Save Bohinjke.

Pogled sa više od 1.500 metara

Ko želi da jezero vidi iz potpuno druge perspektive može do žičare Vogel.

Donja stanica nalazi se kod Ukanca, a žičara za nekoliko minuta podiže posetioce na više od 1.500 metara nadmorske visine.

Odatle se otvara pogled na Bohinjsko jezero i okolne vrhove Julijskih Alpa.

Zimi je Vogel skijalište, ali van snežne sezone služi kao polazište za šetnje i planinarske staze.

A u septembru pogled ume da bude posebno zanimljiv: dole je još zeleno jezero, dok se na visokim planinama već oseća dolazak hladnijeg dela godine.

Ovde se ne dolazi zbog noćnog života

Bohinj nije mesto za one koji traže klubove, velike tržne centre i ulice pune turističkih prodavnica.

U tome je veliki deo njegove privlačnosti.

Dan može da počne kafom pored jezera, nastavi se šetnjom kroz šumu, vožnjom žičarom ili odlaskom do Savice, a završi večerom u nekom od okolnih sela.

Na stolu se mogu naći lokalni sirevi, jela od heljde, pastrmka i druga tradicionalna slovenačka hrana.

Posebno mesto ima bohinjski sir, čija tradicija proizvodnje u ovom kraju traje generacijama.

A Bled je udaljen svega pola sata

Još jedna prednost Bohinja je položaj.

Čuveno Bledsko jezero udaljeno je oko 25 kilometara, pa se dve destinacije lako mogu spojiti u jednom putovanju.

Ipak, razlika između njih brzo se primeti.

Bled je poznatiji, urbaniji i mnogo više okrenut klasičnom turizmu.

Bohinj deluje mirnije i divlje.

Umesto hotela pored gotovo cele obale, ovde veliki deo pogleda i dalje pripada šumi, planinama i vodi.

Mesto za prve dane jeseni

Za Bohinj nije potreban dugačak odmor.

Nekoliko dana dovoljno je za obilazak jezera, Savice, Vogela i okolnih sela, a putovanje se lako može kombinovati sa Bledom i Ljubljanom.

A septembar ima još jednu prednost.

To je onaj kratak period godine kada možete da sedite pored jezera na suncu, a da vas pogled na okolne planine već podseća da jesen stiže.

Nekoliko nedelja kasnije šume će postati žute, narandžaste i crvene.

Ali promena počinje upravo sada.

I možda je baš zato Bohinj jedno od onih mesta na kojima kraj leta ne deluje tužno.

Ovde on izgleda kao početak najlepšeg dela godine.

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