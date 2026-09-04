MEŠTANI VIŠE NE ŽELE DA OTKRIVAJU SVOJA OMILJENA MESTA: Novi trend na društvenim mrežama ima neobičan naziv

ZAMISLITE da na odmoru pronađete malu plažu bez gužve, restoran u koji dolaze gotovo isključivo lokalci ili vidikovac za koji turistički vodiči još ne znaju.

Massimo Valicchia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do pre nekoliko godina verovatno biste napravili fotografiju, označili lokaciju i podelili je na Instagramu.

Danas sve više ljudi radi upravo suprotno.

Ne otkrivaju ime mesta, ne dodaju geolokaciju, a ponekad čak odbijaju da kažu gde je fotografija nastala.

Trend ima ime: destination gatekeeping.

Iza njega stoji sve veći strah da jedan viralan video može gotovo preko noći da pretvori mirno lokalno mesto u novu turističku atrakciju.

Pitala Italijane za skrivena mesta, odgovori su je iznenadili

Jedan od zanimljivijih primera pojavio se na TikToku.

Turistkinja koja je planirala putovanje po Italiji zatražila je od Italijana da joj preporuče mesta na kojima oni zaista provode odmor.

Naglasila je da je ne zanimaju Portofino, Amalfi ili Kapri.

Želela je prava „skrivena blaga“, mesta do kojih se možda stiže samo automobilom i za koja turisti još ne znaju.

Objava je dobila skoro 4.000 komentara.

Ali nisu svi želeli da pomognu.

Pojedini Italijani namerno su joj preporučivali neprivlačna ili problematična mesta.

Jedna devojka iz Milana u šali joj je predložila čak i područje oko glavne železničke stanice u Milanu.

Iza šale se, međutim, krije ozbiljnije nezadovoljstvo.

„Ne želim da vam kažem gde je“

Slično se dešava i daleko od Italije.

U Meksiko Sitiju pojedini stanovnici više ne žele turistima da otkrivaju svoje omiljene pijace, restorane i lokalne prodavnice.

Jedna stanovnica ispričala je da je nekada rado preporučivala omiljenu pijacu posetiocima.

Kako je mesto postajalo sve popularnije među turistima, rasle su i cene, a deo prodavaca počeo je da ističe cene čak i u dolarima.

Pronašla je novu pijacu.

Ali ovoga puta ne želi da otkrije gde se nalazi.

Slično razmišljaju stanovnici Kopenhagena koji na društvenim mrežama ne objavljuju nazive svojih omiljenih plaža i parkova.

Razlog je jednostavan: videli su koliko brzo neko mirno mesto može da postane viralno.

Jedan video danas može da promeni čitavo mesto

Strah lokalnog stanovništva nije potpuno neosnovan.

Društvene mreže danas imaju ogroman uticaj na izbor destinacije.

Nedavno istraživanje pokazalo je da čak 48 odsto pripadnika generacije Z koristi TikTok kao izvor inspiracije za putovanja.

TikTok je u toj starosnoj grupi pretekao čak i preporuke porodice i prijatelja.

Više od četiri od deset ispitanih putnika reklo je da ih je viralan video ili objava navela da rezervišu putovanje ili neku aktivnost.

Još zanimljivije, skoro četiri od deset turista priznalo je da je neku poznatu turističku lokaciju posetilo pre svega da bi tamo napravilo fotografiju ili video.

Zato jedan snimak plaže, kafića ili malog sela danas može da ima mnogo veće posledice nego ranije.

Ne kriju se samo restorani i plaže

Gatekeeping ima i ekološku stranu.

Neki planinari i ljubitelji prirode namerno ne označavaju lokacije osetljivih prirodnih područja.

Strahuju da bi nagli dolazak velikog broja posetilaca mogao da donese otpad, oštećenje staza i narušavanje ekosistema.

Zato se na Instagramu sve češće mogu videti spektakularne fotografije uz vrlo neodređen opis lokacije.

Nema geotagova.

Nema koordinata.

A na pitanje „Gde je ovo?“ ponekad sledi samo odgovor: „Ne otkrivam.“

Ali postoji i druga strana priče

Nisu svi oduševljeni ovim trendom.

Mala porodična prenoćišta, restorani, lokalni vodiči i prodavnice u manje poznatim mestima često upravo od turista ostvaruju važan deo prihoda.

Ako niko ne otkrije da postoje, ni turistički novac neće stići do njih.

Zato deo stručnjaka smatra da rešenje nije potpuno sakrivanje lokacije, već odgovornije deljenje informacija.

To može da znači objaviti mesto, ali istovremeno objasniti pravila ponašanja, preporučiti dolazak van glavne sezone, podržati lokalni smeštaj i upozoriti posetioce ako je priroda posebno osetljiva.

Najveći luksuz postalo je mesto za koje drugi ne znaju

I tu se krije zanimljiv paradoks modernog turizma.

Društvene mreže su godinama učile putnike da traže „skrivena mesta“.

A kada ih pronađu, fotografišu ih i pokažu milionima ljudi, ona prestaju da budu skrivena.

Zato se sada pojavljuje potpuno suprotan trend.

Nekada je dokaz dobrog putovanja bila fotografija sa mesta koje svi prepoznaju.

Danas je za deo turista mnogo zanimljivije imati fotografiju sa mesta za koje će svi pitati:

„Gde je ovo?“

A odgovor možda nikada neće dobiti.

Jer u doba TikToka i Instagrama najveće turističko blago postalo je mesto koje još nije postalo viralno.

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