GORE NIJE MOGLO ZA PARTIZAN! Ilić se hvata za glavu - ne igra protiv Španaca!
Katastrofalne vesti za crno-bele.
Fudbaleri Partizana u četvrtak gostuju španskom Hetafeu, u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija.
Ipak, Nemanja Trifunović propustiće naredni duel u predgrađu Madrida, dok je veoma upitan i njegov nastup u revanšu kroz sedam dana u Humskoj.
Krilni napadač je doživeo povredu kolena na utakmici sa Tobolom u Kostanaju. Tada je odigrao samo prvo poluvreme, jer je sredinom pomenutog perioda igra nezgodno nagazio, posle čega je koleno "prošetalo", pa Trifunović nije mogao da nastavi utakmicu posle pauze.
Snimanjem je utvrđeno da ne postoji oštećenje kolena, ali je preporučeno da igrač pauzira deset dana, uz poseban režim rada.
Prva utakmica između Hetafea i Partizana je na programu u četvrtak od 21 sat u Madridu.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
MEGASENZACIJA! Srđan Blagojević pobedio višestrukog šampiona Premijer lige!
18. 08. 2026. u 20:01
HOĆE LI ZVEZDA PRODATI BADžA? Crveno-beli dobili ponudu za otpisanog fudbalera
18. 08. 2026. u 13:24
ŠOKANTNA TEORIJA NOVINARA O ĐOKOVIĆU: "Novak pati od posledica korone jer se nije vakcinisao"
18. 08. 2026. u 11:06 >> 13:07
OGLASILI SE IZ CRVENE ZVEZDE! Šampion Srbije spremio iznenađenje za navijače pred Plzenj
18. 08. 2026. u 13:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat
LEVSKI i AEK ove večeri na "Naciolanom stadionu Vasil Levski" (21.00) otvaraju plej-of Lige šampiona, a domaćin u prvi meč ulazi sa velikim samopouzdanjem. Bugarski šampion ne zna za poraz u svim takmičenjima još od maja, dok AEK traži način da prekine osmogodišnje čekanje na povratak u grupnu, odnosno ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja.
18. 08. 2026. u 07:30
BLAMAŽA PARTIZANA SE NASTAVLjA! Kakav šamar pred Hetafe, Ovo se u Humskoj nije desilo 57 godina!
Fudbaleri Partizana poraženi su od Radničkog 1923 iz Kragujevca rezultatom 0:1 (0:1) u petom kolu Superlige Srbije.
16. 08. 2026. u 22:55
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)