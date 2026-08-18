Fudbal

GORE NIJE MOGLO ZA PARTIZAN! Ilić se hvata za glavu - ne igra protiv Španaca!

Новости онлајн/С.С.

18. 08. 2026. u 19:35

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Katastrofalne vesti za crno-bele.

ГОРЕ НИЈЕ МОГЛО ЗА ПАРТИЗАН! Илић се хвата за главу - не игра против Шпанаца!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Partizana u četvrtak gostuju španskom Hetafeu, u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija.

Ipak, Nemanja Trifunović propustiće naredni duel u predgrađu Madrida, dok je veoma upitan i njegov nastup u revanšu kroz sedam dana u Humskoj. 

Krilni napadač je doživeo povredu kolena na utakmici sa Tobolom u Kostanaju. Tada je odigrao samo prvo poluvreme, jer je sredinom pomenutog perioda igra nezgodno nagazio, posle čega je koleno "prošetalo", pa Trifunović nije mogao da nastavi utakmicu posle pauze.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Snimanjem je utvrđeno da ne postoji oštećenje kolena, ali je preporučeno da igrač pauzira deset dana, uz poseban režim rada.

Prva utakmica između Hetafea i Partizana je na programu u četvrtak od 21 sat u Madridu.

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