IZGUBILI STE POSAO, ALI NE I SVOJA PRAVA: Evo kako do novca sa biroa i koji rok ne smete propustiti

NEZAPOSLENI u Srbiji imaju pravo na novčanu naknadu sa biroa, zdravstveno osiguranje i pomoć pri zapošljavanju. Da biste ih ostvarili, važno je ispuniti uslove i prijaviti se u roku od 30 dana.

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Naknada sa biroa, zdravstveno osiguranje i pomoć pri zapošljavanju spadaju među prava koja mogu ostvariti nezaposleni u Srbiji, uz ispunjene zakonske uslove.

Ostati bez posla ne znači automatski i ostati bez svih primanja i prava. U Srbiji nezaposleni koji ispunjavaju zakonske uslove mogu da ostvare novčanu naknadu preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), a sistem nezaposlenima obezbeđuje i zdravstveno osiguranje, kao i određena prava u vezi sa traženjem novog posla.

Ipak, pravo na novčanu naknadu ne pripada svakome ko ostane bez zaposlenja.

Važni su dužina prethodnog osiguranja, razlog prestanka radnog odnosa i rok u kojem se osoba prijavljuje NSZ-u i podnosi zahtev.

Ko može da dobija novac sa biroa?

Osnovni uslov je da je osoba bila obavezno osigurana za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Prekid kraći od 30 dana smatra se neprekidnim osiguranjem.

Pored potrebnog staža, važan je i način na koji je radni odnos prestao.Pravo na novčanu naknadu, između ostalog, može da postoji kada zaposlenom prestane radni odnos zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, kada mu istekne ugovor na određeno vreme, kao i u slučaju prestanka rada poslodavca zbog stečaja ili likvidacije.

Zakon predviđa i druge slučajeve u kojima se pravo može ostvariti. S druge strane, ako je osoba sama dala otkaz ili je radni odnos prestao njenom krivicom, pravo na naknadu se ne dobija automatski. U takvoj situaciji osoba može ponovo da ostvari pravo tek kada ispuni uslov potrebnog novog perioda osiguranja.

Rok od 30 dana je posebno važan

Jedan od najvažnijih detalja jeste rok za prijavu. Nezaposleni treba da se prijavi na evidenciju NSZ i podnese zahtev za novčanu naknadu u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa ili osiguranja.

Ako to uradi u tom roku i ispunjava ostale uslove, naknada pripada od prvog dana nakon prestanka osiguranja. Ako se zahtev podnese nakon isteka 30 dana, pravo se ne gubi automatski, ali naknada tada pripada od dana podnošenja zahteva, a ne od dana prestanka radnog odnosa.

Zato je rok od mesec dana jedan od prvih datuma koji nezaposleni treba da ima na umu.

Koliko dugo se prima naknada?

Dužina isplate zavisi od prethodno ostvarenog staža osiguranja.Za staž od jedne do pet godina, naknada se isplaćuje tri meseca.

Ako osoba ima od pet do 15 godina staža, pravo traje šest meseci.Za 15 do 25 godina staža, naknada se isplaćuje devet meseci, dok osobe sa više od 25 godina staža mogu da je primaju 12 meseci. Postoji i poseban izuzetak. Ako nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za penziju nedostaju najviše dve godine, novčana naknada može da traje 24 meseca.

Koliki je iznos naknade?

Iznos nije isti za sve nezaposlene. NSZ ga utvrđuje prema zakonskoj metodologiji, a postoje propisani najniži i najviši iznos naknade. NSZ je početkom 2026. godine izvršio redovno godišnje usklađivanje osnovice dnevne novčane naknade, kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa.

Usklađeni iznosi primenjuju se na obračune od 1. februara 2026. godine.Zato iznos koji neko dobija sa biroa ne može da se odredi samo na osnovu toga koliko dugo je bio zaposlen. Za konačan obračun važni su podaci o zaradi i periodu osiguranja, u skladu sa pravilima NSZ.

Šta se dešava sa zdravstvenim osiguranjem?

Novčana naknada nije jedino pravo koje je povezano sa osiguranjem za slučaj nezaposlenosti. NSZ navodi da se obaveznim osiguranjem za slučaj nezaposlenosti obezbeđuju novčana naknada, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa zakonom, kao i druga prava.

Važno je, međutim, razlikovati pravo na zdravstveno osiguranje od prava na novčanu naknadu. Osoba može biti nezaposlena i imati zdravstveno osiguranje i kada ne ostvaruje novčanu naknadu preko NSZ.

RFZO navodi da se nezaposlena lica koja ne ostvaruju novčanu naknadu preko NSZ mogu prijaviti na zdravstveno osiguranje direktno kod RFZO, prema mestu prebivališta, pod uslovima predviđenim propisima.

Šta još možete da dobijete na birou?

Evidencija NSZ nije namenjena samo isplati novčane naknade.Nezaposleni koji traže posao mogu da koriste informisanje, savetovanje i posredovanje u zapošljavanju, a NSZ sprovodi i različite mere aktivne politike zapošljavanja.To uključuje programe i mere namenjene različitim kategorijama nezaposlenih, uključujući stručne obuke, podršku za zapošljavanje i programe za teže zapošljive grupe.

Za korisnika novčane naknade postoji i obaveza da se ličnim javljanjem NSZ-u obaveštava o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanju u zapošljavanju, prema individualnom planu zapošljavanja. NSZ navodi da je redovno javljanje predviđeno svakih 30 dana.

Šta ako pronađete posao dok primate naknadu?

Zaposlenje ne znači nužno da se prethodno ostvareni period naknade zauvek gubi. Propisi predviđaju mogućnost nastavka korišćenja preostalog dela prava pod određenim uslovima, a korisnik koji zasnuje radni odnos može podneti pisani zahtev u roku od 30 dana od njegovog zasnivanja. Zbog toga je važno da se svaka promena statusa prijavi NSZ-u, kako ne bi došlo do neosnovane isplate.

Kako se podnosi zahtev?

O pravu na novčanu naknadu odlučuje NSZ, a postupak se pokreće zahtevom nezaposlenog lica. Zahtev se podnosi filijali NSZ u kojoj je osoba prijavljena na evidenciju nezaposlenih. Najvažnije je da se ne propusti rok od 30 dana, jer kašnjenje može uticati na datum od kojeg će naknada biti priznata.

Ostati bez posla ne znači ostati bez prava

Gubitak zaposlenja donosi finansijsku neizvesnost, ali sistem predviđa nekoliko mehanizama zaštite. Novčana naknada zavisi od staža i razloga prestanka radnog odnosa, zdravstveno osiguranje može biti ostvareno i nezavisno od primanja sa biroa, dok NSZ nezaposlenima pruža i pomoć u traženju novog posla.

Najvažnije je da se reaguje na vreme: proveri uslov staža, razlog prestanka radnog odnosa i rok od 30 dana za podnošenje zahteva.

(Espreso)