Fudbal

OZVANIČEN TRANSFER: Najbolji na svetu potpisao za Barselonu! (VIDEO)

Танјуг

18. 08. 2026. u 19:48

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Španski fudbaler Rodri potpisao je za Barselonu, saopštio je danas šampion Španije.

ОЗВАНИЧЕН ТРАНСФЕР: Најбољи на свету потписао за Барселону! (ВИДЕО)

rosdemora / Alamy / Profimedia

Svetski šampion sa Španijom stigao je u Barselonu iz Mančester Sitija, a sa čelnicima kluba sa stadiona Kamp Nou potpisao je ugovor do juna 2030. godine.

"Postojale su i druge ponude, ali ja sam želeo samo u Barselonu", rekao je 30-godišnji Rodri za klupski sajt.

Španski i engleski mediji su preneli da je Mančester siti na ime obeštećenja inkasirao 70 miliona evra.

Rodri je prethodnih sedam godina proveo u Mančester sitiju sa kojim je 2023. godine osvojio Ligu šampiona i dao gol u finalu za pobedu nad Interom 1:0. Osvojio je sa "građanima" i četiri Premijer lige, tri Liga i dva FA Kupa.

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