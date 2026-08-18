OZVANIČEN TRANSFER: Najbolji na svetu potpisao za Barselonu! (VIDEO)

Španski fudbaler Rodri potpisao je za Barselonu, saopštio je danas šampion Španije.

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Svetski šampion sa Španijom stigao je u Barselonu iz Mančester Sitija, a sa čelnicima kluba sa stadiona Kamp Nou potpisao je ugovor do juna 2030. godine.

"Postojale su i druge ponude, ali ja sam želeo samo u Barselonu", rekao je 30-godišnji Rodri za klupski sajt.

Španski i engleski mediji su preneli da je Mančester siti na ime obeštećenja inkasirao 70 miliona evra.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Rodri je prethodnih sedam godina proveo u Mančester sitiju sa kojim je 2023. godine osvojio Ligu šampiona i dao gol u finalu za pobedu nad Interom 1:0. Osvojio je sa "građanima" i četiri Premijer lige, tri Liga i dva FA Kupa.

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