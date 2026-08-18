“ZAGREVANJE“ PRED ŠKOLU: Otvoreno 43. „Raspustilište“, letnja manifestacija za najmlađe Novosađane
POD sloganom "Zagrevajmo se za školu", u Novom Sadu je danas otvorena 43. letnja manifestacija kulture i obrazovanja dece "Raspustilište", u organizaciji Novosadskog dečjeg kulturnog centra.
Program je namenjen deci uzrasta od četiri do 14 godina, a mališane očekuju raznovrsne likovne, muzičke, dramske, sportske, ekološke i matematičke radionice, kao i brojni kreativni sadržaji i svi programi su besplatni za decu.
Članica Gradskog veća za kulturu Maja Čeremidžić Šaiinović, koja je prisustvovala otvaranju ove manifestacije, istakla je da je važno da Grad Novi Sad pruža podršku programima koji deci tokom raspusta omogućavaju da uče, stvaraju, druže se i kvalitetno provode slobodno vreme.
- "Raspustilište" je lepa uvertira u školske obaveze, jer kroz druženje, igru i kreativne radionice deca na zanimljiv i podsticajan način ulaze u novu školsku godinu - kazala je Čeremidžić Šainović. - Gradska uprava za kulturu uvek će biti partner ovakvim programima, a sve mlade Novosađane pozivam da se u što većem broju odazovu i budu deo ovogodišnjeg "Raspustilišta".
Termini
MANIFESTACIJA "Raspustilište" održava se od 17. do 28. avgusta radnim danima od 10.00 do 11.30, u organizaciji Novosadskog dečijeg kulturnog centra, na adresi Radnička 20 u Novom Sadu. Više informacija o programu dostupno je na internet stranici Novosadskog dečjeg kulturnog centra.
Ovakvi programi, kako je dodala, imaju posebnu vrednost, jer povezuju kulturu, obrazovanje, kreativnost i druženje, pružajući deci priliku da na zanimljiv način steknu nova znanja i razvijaju svoja interesovanja.
Direktorka Novosadskog dečjeg kulturnog centra Ana Pantić Bernad zahvalila je Gradu Novom Sadu na podršci i istakla značaj kontinuiranog ulaganja u sadržaje namenjene deci i mladima.
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