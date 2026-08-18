POPUSTI ZA VIŠEČLANE PORODICE: Gradska uprava Trebinje nudi pogodnosti građanima
"TREBINjSKA kartica" za višečlane porodice nije samo komad plastike koji donosi popust, već i poruka da lokalna zajednica prepoznaje njihove potrebe i svakodnevne izazove, poručili su roditelji sa četvoro i više dece kojima su u Trebinju uručene prve kartice sa popustima koje će imati kod 25 firmi u tom gradu.
Među prvim dobitnicima bila je Biljana Ninković, majka četvoro dece, koja kaže da će svaka pogodnost značiti mnogo porodicama koje se svakodnevno suočavaju sa visokim troškovima.
- Mislim da je današnji standard otišao visoko i nama ovo dosta znači i za svaku je pohvalu. Turizam nas je "digao na velike noge", ali za naš standard treba da imamo i naše cene - rekla je ona.
Predsednik Udruženja roditelja sa četvoro i više dece Rada Gutić istakla je da na području Trebinja ima oko 180 porodica sa četvoro i više dece, a taj broj se svakodnevno povećava.
- Nama je čast što smo danas mi, roditelji četvoro i više dece, bili prvi kojima su dodeljene "Trebinjske kartice". One za nas ne znače samo popust. Šalje nam se poruka da se trud, odgovornost i izazovi sa kojima se te porodice svakodnevno suočavaju prepoznaju od strane zajednice - navela je Gutićeva.
Dostupnost
OD ove nedelje kartica je dostupna svim punoletnim građanima iz Trebinja. Zahtev se podnosi u TO, uz ličnu kartu. Šef Odseka za turizam Bojan Vučurević kaže da svi partneri imaju oznaku "Partner Trebinjske kartice", a baza popusta biće na sajtu TO.
Program je pokrenula GU Trebinja sa ciljem da, osim građanima, pogodnosti donese i lokalnoj privredi, ali i da doprinese unapređenju turističke ponude. Do sada se uključilo 25 privrednika, a očekuje se da njihov broj bude povećavan.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ocenio je da je reč o projektu koji može biti od koristi i građanima i privredi.
- Privrednici će imati mogućnost da povećaju promet, ali i vid promocije svoje firme - rekao je Ćurić.
Među partnerima nalaze se zdravstvene i stomatološke ordinacije, kozmetički saloni, ugostiteljski objekti, auto-mehaničarske radnje, apoteke, butici...
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