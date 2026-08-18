POPUSTI ZA VIŠEČLANE PORODICE: Gradska uprava Trebinje nudi pogodnosti građanima

"TREBINjSKA kartica" za višečlane porodice nije samo komad plastike koji donosi popust, već i poruka da lokalna zajednica prepoznaje njihove potrebe i svakodnevne izazove, poručili su roditelji sa četvoro i više dece kojima su u Trebinju uručene prve kartice sa popustima koje će imati kod 25 firmi u tom gradu.

Foto Grad Trebinje

Među prvim dobitnicima bila je Biljana Ninković, majka četvoro dece, koja kaže da će svaka pogodnost značiti mnogo porodicama koje se svakodnevno suočavaju sa visokim troškovima.

- Mislim da je današnji standard otišao visoko i nama ovo dosta znači i za svaku je pohvalu. Turizam nas je "digao na velike noge", ali za naš standard treba da imamo i naše cene - rekla je ona.

Predsednik Udruženja roditelja sa četvoro i više dece Rada Gutić istakla je da na području Trebinja ima oko 180 porodica sa četvoro i više dece, a taj broj se svakodnevno povećava.

- Nama je čast što smo danas mi, roditelji četvoro i više dece, bili prvi kojima su dodeljene "Trebinjske kartice". One za nas ne znače samo popust. Šalje nam se poruka da se trud, odgovornost i izazovi sa kojima se te porodice svakodnevno suočavaju prepoznaju od strane zajednice - navela je Gutićeva.

Dostupnost OD ove nedelje kartica je dostupna svim punoletnim građanima iz Trebinja. Zahtev se podnosi u TO, uz ličnu kartu. Šef Odseka za turizam Bojan Vučurević kaže da svi partneri imaju oznaku "Partner Trebinjske kartice", a baza popusta biće na sajtu TO.

Program je pokrenula GU Trebinja sa ciljem da, osim građanima, pogodnosti donese i lokalnoj privredi, ali i da doprinese unapređenju turističke ponude. Do sada se uključilo 25 privrednika, a očekuje se da njihov broj bude povećavan.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ocenio je da je reč o projektu koji može biti od koristi i građanima i privredi.

- Privrednici će imati mogućnost da povećaju promet, ali i vid promocije svoje firme - rekao je Ćurić.

Među partnerima nalaze se zdravstvene i stomatološke ordinacije, kozmetički saloni, ugostiteljski objekti, auto-mehaničarske radnje, apoteke, butici...