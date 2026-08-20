NE MORATE NA MORE DA BISTE SE KUPALI: Ova jezera u Srbiji su idealna za poslednje nedelje leta

AKO vam je letovanje već prošlo ili ovog avgusta ne planirate put do mora, kupanje ne morate da precrtate. Od Dunava i Banata do Tare i Vlasine, Srbija ima jezera na kojima možete da provedete poslednje tople dane leta.

Foto: Luka Šarac

Avgust još nije gotov, a visoke temperature mnoge teraju da slobodan dan ili vikend provedu pored vode.

Za to nije neophodno pakovanje kofera i put do mora. U Srbiji postoji niz jezera koja tokom leta postaju prava mala kupališta - od uređenih plaža sa brojnim sadržajima do planinskih jezera okruženih šumom.

Turistička organizacija Srbije među mestima za letnje kupanje posebno izdvaja Srebrno jezero, Belocrkvanska jezera i Perućac.

Srebrno jezero - klasika za vikend pored vode

Na obali Dunava, kod Velikog Gradišta, nalazi se jedno od najpoznatijih turističkih jezera u Srbiji.

Srebrno jezero godinama je popularno letovalište, a uređene plaže i brojni turistički sadržaji čine ga dobrim izborom i za porodice sa decom.

Prednost ove destinacije je što vikend ne mora da se svede samo na kupanje.

Na manje od pola sata vožnje nalazi se Golubačka tvrđava, pa se dan pored vode lako može kombinovati sa izletom do jedne od najprepoznatljivijih srednjovekovnih tvrđava u Srbiji.

Belocrkvanska jezera – šest jezera na jednom mestu

Za one koji bi radije u Banat, Bela Crkva je jedna od najzanimljivijih letnjih destinacija.

U okolini grada nalazi se šest jezera, a najpoznatije je Gradsko jezero.

Ono ima glavnu plažu sa betonskim kejom i tuševima, šljunkovitu Dečju plažu i plažu kod jedriličarskog kluba. Osim kupanja, mogući su i različiti oblici rekreacije i sportova na vodi.

Zanimljivo je da Belocrkvanska jezera nisu prirodno nastala. Formirana su na mestima nekadašnjeg iskopavanja šljunka, ali su vremenom postala jedan od turističkih simbola ovog dela Vojvodine.

Perućac - kupanje ispod Tare

Ako biste kupanje radije spojili sa planinom, Perućac je verovatno najlepši izbor sa ove liste.

Jezero je nastalo pregrađivanjem Drine, dugačko je više od 50 kilometara, a voda tokom leta dostiže maksimalnu temperaturu od oko 22 stepena. Nacionalni park Tara navodi da to omogućava kupališnu sezonu tokom jula i avgusta.

Nedaleko od brane nalazi se pontonska plaža sa bazenčićima za decu, a u blizini su i ugostiteljski objekti.

To znači da jednog dana možete da se kupate, a sledećeg krenete do nekog od vidikovaca Tare. Nacionalni park ima devet uređenih vidikovaca i oko 290 kilometara planinarskih staza.

Zaovine - kupanje usred planinskog pejzaža

Na Tari postoji još jedna mogućnost - Zaovinsko jezero.

Nacionalni park Tara navodi da je tokom leta kupanje moguće i na Perućcu i na Zaovinskom jezeru.

Ali ovde postoji važna razlika.

Na Zaovinama nema uređene plaže za kupanje. Najveći broj posetilaca kupa se u predelu brane Lazići, a Nacionalni park upozorava i da je veliki deo zemljišta i obalskog pojasa oko jezera u privatnom vlasništvu.

Zato su Zaovine bolji izbor za one koji traže prirodu i mir nego klasično kupalište sa ležaljkama, tuševima i drugim sadržajima.

Vlasinsko jezero - kada želite i da pobegnete od vrućine

Sasvim drugačiji doživljaj čeka vas na jugoistoku Srbije.

Vlasinsko jezero nalazi se na više od 1.200 metara nadmorske visine, zbog čega je zanimljivo onima koji tokom najtoplijeg dela godine žele i malo svežiji planinski vazduh.

Turistička organizacija Srbije navodi da je jezero pogodno za kupanje, plivanje i sportove na vodi, a jedna od njegovih najvećih prirodnih zanimljivosti su plutajuća tresetna ostrva.

U Biljaninom zalivu mogu da se iznajme kajaci i pedaline, pa je ovo dobar izbor i za one kojima ležanje pored vode nije dovoljno.

More ipak nije jedini izbor

Srebrno jezero za klasičan letnji odmor, Bela Crkva za uređene plaže, Perućac za spoj planine i kupanja, Zaovine za prirodu ili Vlasina za beg od vrućine – izbor zavisi od toga kakav vikend želite.

A najbolji deo je što za poslednje kupanje ovog leta možda uopšte ne morate da prelazite granicu.

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