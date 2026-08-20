GDE ZA VIKEND? U ovom gradu u Srbiji čekaju vas tri dana koncerata i zabave, a veliki deo programa je besplatan

IVANjICA će ovog vikenda ponovo promeniti izgled i na tri dana postati velika pozornica na otvorenom.

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Od 21. do 23. avgusta održava se Nušićijada, festival humora, kulture i zabave koji svakog leta okuplja veliki broj posetilaca iz različitih krajeva Srbije.

Koncerti, pozorišne predstave, parade, izložbe, kabare, program za decu i ulična dešavanja rasporediće se širom grada, a Ivanjica će ponovo pokušati da oživi atmosferu stare varoši s kraja 19. i početka 20. veka.

Ovogodišnji slogan je „Pod Nušićevim šeširom“, a program zapravo počinje već u četvrtak, 20. avgusta, izložbom „Nušić i mediji“ i predstavom „Običan čovek“.

Zvonko Bogdan i Željko Vasić otvaraju muzički deo

Glavni festivalski program počinje u petak, 21. avgusta.

Posle tradicionalne Velike parade ulicama Ivanjice i svečanog otvaranja festivala, veče je rezervisano za muziku.

Od 21.30 časova na Trgu Doma kulture nastupiće Zvonko Bogdan i Veliki tamburaški orkestar, dok će od 23.30 na bini „Okruglo, pa na ćoše“ koncert održati Željko Vasić.

Istog dana publika će moći da pogleda i monodramu Sandre Silađev „Seansa“, kao i izložbe i druge prateće programe.

U subotu Mirza Selimović, pa muzika EKV-a

Program se nastavlja tokom celog dana u subotu.

Na različitim lokacijama u gradu održavaće se književni i kulturni programi, dok je veče rezervisano za koncerte i kabare.

U 21.30 nastupa Mirza Selimović, a od 23.30 publika će slušati muziku EKV-a u izvođenju tribute benda „Deca iz vode“.

Za one koji više vole pozorište, u programu je i „Ožalošćena porodica“ Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Divlje jagode za kraj

Nušićijada se završava u nedelju, 23. avgusta.

Posle celodnevnog programa i završne parade, od 21.30 na scenu izlaze Divlje jagode, koncertom kojim će biti zatvorena ovogodišnja manifestacija.

Poseban program tokom sva tri dana pripremljen je i za najmlađe.

Gradski park postaje Dečja scena, na kojoj će se održavati radionice, igre, takmičenja, plesni programi i maskenbal.

Ivanjica postaje stara varoš

Možda najzanimljiviji deo Nušićijade nije nijedan pojedinačni koncert ili predstava.

Tokom festivala čitav grad učestvuje u stvaranju atmosfere.

Ulicama prolaze kostimirani učesnici, organizuju se parade, a različiti delovi Ivanjice pretvaraju se u pozornice.

Upravo je taj koncept postao zaštitni znak Nušićijade. Turistička organizacija Srbije opisuje je kao festival koji objedinjuje pozorište, film, muziku i ulična dešavanja, dok se Ivanjica tokom tri dana pretvara u staru varoš.

Razlog više za vikend u zapadnoj Srbiji

Za one koji dolaze iz drugog grada, Nušićijada može biti i povod za čitav vikend u ovom delu Srbije. Ivanjički kraj poznat je po prirodi, a boravak se može spojiti sa izletom na Goliju i obilaskom okoline.

Sam festival održava se na više lokacija u centru Ivanjice, pa automobil uglavnom nije potreban za prelazak sa jednog programa na drugi.

I još jedna dobra vest za posetioce – veliki broj programa na otvorenom, uključujući glavne koncerte, dostupan je bez kupovine ulaznice, dok za pojedine predstave u zatvorenom treba proveriti uslove i dostupnost karata. Aktuelni kalendar događaja Nušićijadu navodi kao manifestaciju sa besplatnim ulazom uz promenljive cene karata za predstave.

Zato, ako još nemate plan za predstojeći vikend, od 21. do 23. avgusta jedna od najživljih adresa u Srbiji biće upravo Ivanjica.

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