OVO JE NAJSKUPLJI SMEŠTAJ U ITALIJI: Za cenu jedne nedelje u ovoj vili možete kupiti kuću u Srbiji

NAJSKUPLjA vila za odmor u Italiji nalazi se na bajkovitoj Amalfi obali, a uživanje u ovom nezamislivom luksuzu košta neverovatnih 42.000 evra za noć.

Foto: Kelly Jill Studio/Alamy/Profimedia

Smeštena na privatnom ostrvu Iska, daleko od znatiželjnih pogleda i masovnog turizma, ova spektakularna nekretnina rezervisana je samo za one sa najdubljim džepom.

Ukoliko još niste rezervisali smeštaj za predstojeći odmor, ova luksuzna vila je i dalje slobodna za iznajmljivanje u narednim nedeljama. Pruža potpun mir i zadivljujući panoramski pogled na Napuljski zaliv, ali postoji samo jedan problem - cena je apsolutno nedostižna za prosečne turiste.

Vila može da primi najviše 12 osoba, što znači da sedmodnevni boravak košta skoro 300.000 evra. Prema pisanju uglednog italijanskog lista Corriere della Sera, ovo je zvanično najskuplja vila za odmor u celoj Italiji.

Privatno ostrvo i vrhunska usluga 12 sati dnevno

Ovaj raskošni kompleks sa šest spavaćih soba i šest kupatila nalazi se na malom ostrvu, na oko 30 kilometara južno od Napulja. Prema navodima agencije za nekretnine Sotheby’s, vila gostima nudi privatno pristanište za brodove, bogat vinski podrum, časove joge, pa sve do sitnica poput vrhunskih fenova za kosu u svakoj sobi.

Idealna je za privatne proslave, porodična putovanja i potpunu izolaciju. O gostima brine stalno zaposleni tim od tri radnika koji je na raspolaganju 12 sati dnevno, uz redovno čišćenje i održavanje bazena i bujne bašte. Za one koji požele da obiđu obalu, obezbeđen je privatni prevoz brodom do najbliže plaže na kopnu od 9 do 17 časova.

Privatni kuvar uči goste kako se pravi prava pica

Za gastronomske užitke zadužen je lični kuvar specijalizovan za mediteransku kuhinju, dok obroke poslužuju konobari. Kao poseban bonus, kuvar gostima drži besplatne časove kuvanja, gde ih uči tajnama pripreme domaće paste, njoka, tradicionalne pice i čuvenih italijanskih deserta.

Blizu Kaprija i Positana, a daleko od gužve

Lokacija je savršeno pozicionirana - Positano, Amalfi i Kapri su na dohvat ruke, ali je ostrvo dovoljno izolovano da garantuje potpunu privatnost. Ljubitelji vodenih sportova ne moraju ni da napuštaju ostrvo: u kristalno čistom moru mogu da rone i istražuju podvodni svet, a na raspolaganju su im i SUP daske i kompletna oprema za pecanje.

(blick.ch)

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