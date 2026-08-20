NOVI TREND MENJA TURIZAM: Turisti hrle u ovaj deo Francuske, evo i zašto

FRANCUSKA ovog leta beleži zanimljivu promenu turističkih navika. Dok su generacije putnika letnji odmor povezivale sa suncem i visokim temperaturama na jugu zemlje, sve više turista sada kreće u potpuno suprotnom pravcu - na sever.

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Jedan od najvećih dobitnika ovog trenda je Opalska obala (Côte d'Opale), deo francuske obale poznat po ogromnim peščanim plažama, liticama, dinama i malim primorskim mestima.

Razlog njene ovogodišnje popularnosti vrlo je jednostavan – dok se veliki deo Francuske bori sa ekstremnim vrućinama, ovde temperature čak i u najtoplijem delu dana retko prelaze 30 stepeni.

Umesto Azurne – Opalska obala

Côte d'Opale nalazi se na samom severu Francuske, uz Lamanš, i proteže se od Berka na jugu do belgijske granice.

Daleko je od klasične slike francuskog letovanja na Mediteranu.

Umesto palmi i malih kamenitih uvala, turiste ovde čekaju kilometri širokih peščanih plaža, visoke litice, dine i svežiji morski vazduh.

Upravo to je ovog leta postalo njena najveća prednost.

Le Monde piše da obalu sada posećuje sve više Parižana, ali i turista iz istočnih i čak južnih delova Francuske koji žele da izbegnu vrućine. Povećan je i broj stranih gostiju, naročito Britanaca, Nemaca i Belgijanaca.

Smeštaj je sve teže pronaći

Koliko se turistička slika promenila najbolje pokazuje potražnja za smeštajem.

Istraživanje turističke organizacije Hauts-de-France pokazalo je da je popunjenost smeštaja u regionu četiri procentna poena viša nego prošle godine, iako je 2025. već bila rekordna sa 11 miliona noćenja.

Na samoj Opalskoj obali rezultati su još upečatljiviji – devet od deset menadžera turističkih smeštaja prijavilo je veću popunjenost nego prošle godine. U nekim mestima potražnja je dostigla granice raspoloživih kapaciteta.

Posebno je popularan Vimere (Wimereux), malo primorsko mesto u blizini Bulonj-sir-Mera.

Tokom jula tamošnji turistički centar beležio je rekordan broj posetilaca, a u avgustu turisti koji žele da produže odmor često više ne mogu da pronađu slobodan smeštaj blizu mora.

Mesto koje već porede sa Sen Tropeom

Vimere ima još jedan adut.

Umesto velikih hotelskih kompleksa, njegov izgled obeležavaju šarene vile iz perioda Belle Époque, šetalište uz more i tradicionalne kućice na plaži.

Popularnost je toliko porasla da ga pojedini lokalni ugostitelji već u šali porede sa Sen Tropeom.

Ipak, atmosfera je potpuno drugačija.

Ovde je glavni luksuz ovog leta postalo nešto što je na jugu Evrope sve teže pronaći – prijatna temperatura usred avgusta.

Turisti sve češće traže „coolcation“

Ono što se dešava na severu Francuske deo je šireg turističkog trenda koji je dobio naziv „coolcation“.

Reč je o putovanjima na kojima turisti namerno biraju destinacije sa umerenijim letnjim temperaturama.

Umesto pitanja „gde će biti najtoplije“, sve više putnika prilikom izbora odmora razmišlja o tome gde neće biti prevruće.

Sličan rast interesovanja ovog leta beleži i obala Normandije, gde je potražnja za smeštajem porasla tokom perioda velikih vrućina.

Vrućine menjaju turističku kartu Francuske

Promena nije slučajna.

Francuska prolazi kroz izuzetno toplo leto. Prema podacima koje prenosi Le Monde, od maja do jula temperatura u zemlji bila je u proseku 2,8 stepeni iznad proseka za period 1991–2020.

Posledice se već vide i u načinu na koji ljudi planiraju odmor.

More je i dalje važno, ali sunce po svaku cenu više nije glavni uslov.

Za deo turista idealan letnji dan sada znači plažu, lagani morski vetar i temperaturu ispod 30 stepeni.

A upravo to je ovog avgusta jednu dugo zapostavljenu obalu na severu Francuske pretvorilo u jedno od najvećih turističkih iznenađenja sezone.

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