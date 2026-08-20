PIJETE VODU SA ČESME NA LETOVANJU? U nekim zemljama je bezbedna, a negde turisti treba da je izbegavaju

VODA je verovatno poslednja stvar o kojoj razmišljamo dok pakujemo kofere za letovanje. Ipak, jedna čaša vode sa česme na pogrešnom mestu može prilično da pokvari odmor.

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Pravila se značajno razlikuju od zemlje do zemlje, a ponekad čak i između različitih delova iste države.

Dok se u velikom delu Evrope voda iz javnog vodovoda redovno kontroliše i može da se pije, na drugim popularnim turističkim destinacijama putnicima se savetuje da biraju fabrički zatvorenu flaširanu vodu.

U velikom delu Evrope voda sa česme je bezbedna

Evropska unija ima stroga pravila o kvalitetu vode namenjene ljudskoj upotrebi, a Evropska komisija navodi da većina stanovnika EU ima pristup visokokvalitetnoj vodi za piće.

Zato turisti u zemljama poput Austrije, Nemačke, Francuske, Holandije, Danske, Švedske i Finske generalno mogu da piju vodu iz javnog vodovoda.

Pojedine destinacije su čak poznate po izuzetno kvalitetnoj vodi.

Ipak, ni u Evropi ne treba automatski pretpostaviti da je svaka česma izvor pijaće vode. Ako pored česme stoji oznaka da voda nije za piće, upozorenje treba poštovati.

A šta je sa Grčkom?

U velikim gradovima kopnene Grčke voda iz javnog vodovoda uglavnom se smatra bezbednom za piće, ali na pojedinim ostrvima uslovi mogu da budu drugačiji.

Ostrva imaju specifične izvore snabdevanja, a voda ponekad može imati visok sadržaj minerala ili neprijatan ukus. Zato veliki broj turista, ali i lokalnog stanovništva na pojedinim ostrvima, koristi flaširanu vodu.

Najbolje pravilo je da se po dolasku proveri preporuka za konkretno ostrvo ili letovalište, a ne za Grčku u celini.

Turska – turistima je sigurnije da biraju flaširanu

Iako se voda iz vodovoda tretira, stranim putnicima se često preporučuje da za piće koriste flaširanu vodu, naročito ako nisu sigurni u lokalni kvalitet ili infrastrukturu.

To ne znači da je svaka voda iz česme u Turskoj „opasna“, već da je za turista koji nije naviknut na lokalnu vodu jednostavnije i sigurnije da za piće koristi fabrički zatvorenu flašu.

Sličan oprez važi i za niz destinacija van Evrope gde pouzdanost sistema za snabdevanje vodom može značajno da varira.

U Egiptu budite mnogo oprezniji

Kada je reč o Egiptu i pojedinim drugim destinacijama sa većim rizikom od bolesti koje se prenose vodom, preporuke za putnike su strože.

Turistima se savetuje fabrički zatvorena flaširana voda, a pažnju treba obratiti i na nešto što se lako zaboravi - led u piću.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorava da u zemljama u kojima voda može biti kontaminirana ne treba piti vodu sa česme. Isto važi za led napravljen od takve vode.

Nije problem samo čaša vode

Ovo je deo koji turisti najčešće previde.

Ako se nalazite u destinaciji u kojoj se ne preporučuje voda sa česme, nije dovoljno samo naručiti flaširanu vodu u restoranu.

CDC savetuje da se u mestima sa nepouzdanim kvalitetom vode i zubi peru flaširanom ili dezinfikovanom vodom. Treba voditi računa i o ledu, kao i hrani koja je mogla biti oprana netretiranom vodom.

Kontaminirana voda ne mora da izgleda mutno ili prljavo. Može izgledati potpuno čisto, a ipak sadržati mikroorganizme koji izazivaju stomačne tegobe.

Svetska zdravstvena organizacija navodi da mikrobiološki kontaminirana voda može prenositi bolesti poput dijareje, kolere, dizenterije i tifusa.

Jedno pravilo važi gde god da putujete

Ako niste sigurni da li je voda bezbedna za piće, nemojte eksperimentisati.

Izaberite fabrički zatvorenu flaširanu vodu i proverite da li je čep netaknut. To posebno važi kada putujete van Evrope ili boravite u oblasti u kojoj su izdata lokalna upozorenja o kvalitetu vode.

I još nešto - činjenica da ste vodu sa česme bez problema pili u jednom gradu ne znači automatski da isto važi i za sledeću destinaciju.

Zato je pre puta dovoljno proveriti jednu jednostavnu stvar: da li lokalne vlasti na mestu u koje putujete navode da je voda iz javnog vodovoda ispravna za piće.

To može biti mala provera koja će vam uštedeti veliki problem tokom odmora.

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