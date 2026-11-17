PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.
Hokej
15.00 Jekaterinburg - Spartak Moskva ukupno golova +4.5 (1.58)
16.30 Zvezda Moskva - Rubin Tjumen ukupno golova +4.5 (1.70)
18.30 Slovan Bratislava - B. Bistrica ukupno golova +4.5 (1.35)
Kvota: 3.63
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