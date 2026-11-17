GIGANTI U BORBI ZA OPSTANAK: Korintijans mora bolje kod kuće
Korintijans dočekuje Botafogo na stadionu „Neo Kimika arena“ u Sao Paulu, u utakmici koja bi mogla značajno da utiče na borbu za opstanak u brazilskoj Seriji A.
Domaćini su u zoni ispadanja, dok gosti pokušavaju da sačuvaju mesto koje vodi u Kopa Sudamerikanu.
Korintijans je 17. na tabeli, sa bodom manje od Internasionala, ali je pod vođstvom Klarensa Sedorfa počeo da pokazuje znake oporavka. Pobedom nad Mirasolom (2:0) prekinuo je seriju od deset utakmica bez trijumfa, a potom osvojio bod protiv Sao Paula (0:0). Ipak, domaćini imaju treći najlošiji učinak na svom terenu u ligi.
Botafogo je u prošlom kolu savladao Atletiko Mineiro (1:0), ali na poslednjih šest gostovanja nije pobedio, uz pet poraza. S druge strane, ekipa Titea nije izgubila nijedan od prethodnih pet međusobnih duela sa Korintijansom, a poslednji je dobila sa 3:1.
Domaćini će biti oslabljeni brojnim izostancima, uključujući suspendovanog Jurija Alberta. Botafogo takođe ima kadrovskih problema, pa bi podela bodova mogla da bude najrealniji ishod.
NAŠ TIP: X
Preporučujemo
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
17. 11. 2026. u 09:04
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
17. 11. 2026. u 08:44
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip sigurica tiketa sa tri realne kvote
17. 11. 2026. u 08:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)