Korintijans dočekuje Botafogo na stadionu „Neo Kimika arena“ u Sao Paulu, u utakmici koja bi mogla značajno da utiče na borbu za opstanak u brazilskoj Seriji A.

FOTO: Fotoarena / Sipa USA / Profimedia

Domaćini su u zoni ispadanja, dok gosti pokušavaju da sačuvaju mesto koje vodi u Kopa Sudamerikanu.

Korintijans je 17. na tabeli, sa bodom manje od Internasionala, ali je pod vođstvom Klarensa Sedorfa počeo da pokazuje znake oporavka. Pobedom nad Mirasolom (2:0) prekinuo je seriju od deset utakmica bez trijumfa, a potom osvojio bod protiv Sao Paula (0:0). Ipak, domaćini imaju treći najlošiji učinak na svom terenu u ligi.

Botafogo je u prošlom kolu savladao Atletiko Mineiro (1:0), ali na poslednjih šest gostovanja nije pobedio, uz pet poraza. S druge strane, ekipa Titea nije izgubila nijedan od prethodnih pet međusobnih duela sa Korintijansom, a poslednji je dobila sa 3:1.

Domaćini će biti oslabljeni brojnim izostancima, uključujući suspendovanog Jurija Alberta. Botafogo takođe ima kadrovskih problema, pa bi podela bodova mogla da bude najrealniji ishod.

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