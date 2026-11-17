Desetkovani Gremio ima imperativ pobede
Gremio dočekuje Baiju na stadionu „Arena do Gremio“ u Porto Alegreu, u utakmici koja bi mogla značajno da utiče na borbu za opstanak i plasman u Kopa Libertadores. Domaćini su u zoni ispadanja, dok gosti brane mesto među šest najboljih.
Gremio je trenutno 18. sa 37 bodova, ali samo jednim manje od Internasionala i Vitorije, koji su iznad crte.
Ekipa Renata Portalupija nedavno je izborila finale Kupa Brazila, eliminisavši Atletiko Mineiro ukupnim rezultatom 3:1. Na svom terenu izgubila je samo jednu od poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima.
Baija zauzima šesto mesto sa 53 boda, ali joj je pozicija ugrožena posle poraza od Kruzeira (2:3). Ekipa Rožerija Senija nije pobedila na poslednja četiri gostovanja, uz tri poraza, što domaćini vide kao priliku da osvoje dragocene bodove.
Gremio će biti oslabljen izostancima nekoliko prvotimaca, ali ima veći rezultatski imperativ. S druge strane, Baija raspolaže kvalitetom da izbegne novi poraz. Zbog toga podela bodova deluje kao realan ishod susreta dva motivisana rivala.
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