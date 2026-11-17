NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između utorka i srede.
NBA
01.30 Toronto reptors - Njujork niks ukupno poena +210.5 (1.45)
02.00 San Antonio spars - Detroit pistons ukupno poena -228.5 (1.50)
05.00 Los Anđeles lejkers - Šarlot hornets ukupno poena +213.5 (1.45)
Kvota: 3.15
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