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ODBOJKAŠKI TIKET: Tip predlaže prvenstvo Italije

В.М.

04. 11. 2026. u 11:26

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DANAS se igra nekoliko zanimljivih utakmica, pa smo odlučili da vam sastavimo tiket od njih.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Тип предлаже првенство Италије

IPA / Sipa Press / Profimedia

Odbojka 

20.30 Trentino - Pjaćenca ukupno poena prvi set +45.5 (1.85)

20.30 Kuneo - Monca ukupan broj poena +180.5 (1.85)
20.30 Verona - Milano 1 (1.55)

Ukupna kvota: 5.30

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