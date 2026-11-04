Vildoza otvoreno o prelasku iz Zvezde u Partizan: Znao sam da će biti reakcija, ali to me ne dotiče!

Bio je čudan osećaj. Lakši mi je bio prelazak iz Panatinaikosa u Olimpijakos, ističe Argentinac.

FOTO: N. Skenderija

Argentinski košarkaš Luka Vildoza priznao je da mu nije bilo lako da obuče dres Partizana zbog svega što je prethodno prošao u Crvenoj zvezdi, ali je istakao da se nije opterećivao reakcijama navijača.

Argentinski as ovog leta ispisao je istoriju Evrolige, pošto je tokom karijere nastupao za sva četiri kluba koja čine večite derbije Beograda i Atine – Crvenu zvezdu, Partizan, Panatinaikos i Olimpijakos.

U razgovoru za „BasketNews“ posle utakmice sa Žalgirisom, Vildoza se osvrnuo na iskustvo igranja u dva velika košarkaška rivalstva i pokušao da proceni koji je derbi intenzivniji.

- Ne znam, nisam siguran da mogu da izaberem. Možda sam malo više osetio beogradski derbi jer sam igrao dosta u Crvenoj zvezdi i sada u Partizanu imam veliku ulogu. Ali, istovremeno, bilo je teško igrati za Panatu i Oli. Uživao sam u svakom derbiju, zaista ne mogu da biram.

Njegova karijera donela je nekoliko prelazaka koji su izazvali pažnju navijača. Iz Panatinaikosa je otišao u Olimpijakos, a potom je, nakon epizode u Virtusu, ovog leta izabrao Partizan. Prethodno je nosio i dres Crvene zvezde, pa je tako postao jedini košarkaš koji je nastupao za sva četiri pomenuta rivala.

- Ova odluka je bila teška, zbog prošlosti koju imam u Crvenoj zvezdi. Istovremeno, nisam igrao celu sezonu u Zvezdi. Svakako, bio je čudan osećaj. Lakši mi je bio prelazak iz Panatinaikosa u Olimpijakos, jer sam znao da ću sa Olijem napasti titulu Evrolige - objasnio je Vildoza.

Argentinac je bio svestan da njegov izbor neće proći bez reakcija navijača Crvene zvezde, ali tvrdi da se nije opterećivao komentarima.

- Naravno, znao sam da će biti reakcija. Ali, ako ne obraćate pažnju na ono što pišu mediji, kao što ja radim, ništa vas ne dotiče. Srećan sam što sam u Beogradu, porodica mi je ovde, porodica moje žene je ovde. Uživam u košarci i to je to.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.