Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

Немања Пејчић

04. 11. 2026. u 09:55

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ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.

БЕЗ ИКСА НЕМА ФИКСА: Предлози за мечеве на којима верујемо да неће бити победника

Tanjug/AP Photo/Luis Vieira

Sreda

16.00 ZED - Tala el Geiš X (2.90)

21.00 Porto - Napoli X (3.85)

Kvota: 11.17

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NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

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