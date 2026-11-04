Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog vraćanja aviona Er Srbije iz Moskve
POSEBNO odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je hitan zahtev za prikuljanje potrebnih obaveštenja Službi za suzbijanje korupcije u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja elemenata krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, a imajući u vidu medijske tekstove u kojima je objavljeno da je avion “AIR Serbia" na letu zakazanom u 18:25 časova 3. novembra 2026. godine na relaciji Beograd-Moskva, vraćen u Rebubliku Srbiju.
O navedenom događaju nije bio obavešten dežurni javni tužilac VJT u Beogradu, o čemu postoji službena beleška. U tom smislu policiji je naloženo da, pored ostalog, obavi razgovor sa direktorom Korporativne bezbednosti arodroma ''Nikola Tesla" M.K. na sve okolnosti pomenutog događaja, a posebno na okolnost da li je avion ''AIR Serbia" u planirano vreme poleteo iz Beograda za Moskvu, da li je tokom leta i vraćen za Beograd, te ako jeste, iz kojih razloga je vraćen, ko je doneo odluku o vraćanju aviona i na osnovu kojih bezbedonosnih procena.
Takođe je naloženo da se ispita da li je u konkretnom slučaju bila ugrožena bezbednost leta, da li su pre poletanja bile ispoštovane sve bezbedonosne i sve druge propisane procedure, pa ukoliko nisu, u čemu se to nepoštovanje sastojalo, te da li je neko od putnika ili službenih lica postupao suprotno pravilima i procedurama u ovom slučaju, pa ukoliko jeste - suprotno kojim pravilima i procedurama.
Potrebno je da se utvrdi i da li postoje evidencije ko je u navedenom periodu bio zadužen za nadzor, kontrolu i bezbednost prostora, da li postoji snimak sa bezbedonosnih kamera ovog događaja, koje su radnje nakon povratka aviona preduzete i šta je tom prilikom utvrđeno, kao i ko je odobrio ponovno poletanje aviona, ko je o predmetnom događaju obavešten i da li je nekom organu i kom dostavljen izveštaj o navedenom događaju.
Takođe od glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zatraženo je dostavljanje predmeta i izjašnjenje po kom osnovu je postupalo u vezi sa navedenim događajem, imajući u vidu da je krivično delo Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja iz člana 291 Krivičnog zakonika u nadležnosti VJT u Beogradu, kao i da je eventualno krivično delo u vezi sa poštovanjem propisanih bezbednosnih protokola i drugih propisanih procedura u nadležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu.
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