Senzacija u Parizu: Eliminisan Aleksander Zverev!
VELIKO iznenađenje na mastersu u glavnom gradu Francuske.
Nemački teniser, Aleksander Zverev eliminisan je u šesnaestini finala Pariza od Lorenca Muzetija sa 7:6(5), 6:2.
Nije finiš godine dobar za najboljeg na svetu. Nakon što je izgubio u polufinalu Beča, vrlo rano je ispao u Bersiju.
Prvi set bio je izjednačen, teniseri su čuvali servis sve do taj-brejka. Sjajno je 13. gem počeo Nemac, poveo je sa 2:5, a onda je usledila serija Italijana od 5:0 za kraj uvodnog dela duela.
Na krilima odličnog završetka prvog seta, 24. na ATP listi je nastavio da pleše po terenu i u drugom setu je u potpunosti razbio rivala, oduzevši mu dva puta servis.
Lorenco Muzeti će u osmini finala mastersa u Parizu igrati protiv Francuza Luke van Ašea.
Ovaj ishod je važan i za Novaka Đokovića, koji u slučaju da stigne do polufinala neće za rivala imati Zvereva.
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