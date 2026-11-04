Tenis

Senzacija u Parizu: Eliminisan Aleksander Zverev!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

04. 11. 2026. u 15:23

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKO iznenađenje na mastersu u glavnom gradu Francuske.

Сензација у Паризу: Елиминисан Александер Зверев!

FOTO: Tanjug/AP/Teresa Suarez

Nemački teniser, Aleksander Zverev eliminisan je u šesnaestini finala Pariza od Lorenca Muzetija sa 7:6(5), 6:2.

Nije finiš godine dobar za najboljeg na svetu. Nakon što je izgubio u polufinalu Beča, vrlo rano je ispao u Bersiju.

Prvi set bio je izjednačen, teniseri su čuvali servis sve do taj-brejka. Sjajno je 13. gem počeo Nemac, poveo je sa 2:5, a onda je usledila serija Italijana od 5:0 za kraj uvodnog dela duela.

Na krilima odličnog završetka prvog seta, 24. na ATP listi je nastavio da pleše po terenu i u drugom setu je u potpunosti razbio rivala, oduzevši mu dva puta servis.

Lorenco Muzeti će u osmini finala mastersa u Parizu igrati protiv Francuza Luke van Ašea.

Ovaj ishod je važan i za Novaka Đokovića, koji u slučaju da stigne do polufinala neće za rivala imati Zvereva.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime
Region

0 0

Ko je bio marionetski kralj NDH? Krunisan u Rimu, nikad nije stupio na tlo Hrvatske - Pavelić predložio ime

NEZAVISNA Država Hrvatska (NDH) bila je samoproglašena i delimično priznata fašistička kvislinška odnosno marionetska država osnovana na delu okupirane Kraljevine Jugoslavije. Njena teritorija se nalazila dominantno na današnjoj teritoriji Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine i Srema. NDH je uz pomoć Hitlerove Nemačke postojala pod vođstvom ustaškog režima od 1941. do 1945. godine.

03. 11. 2026. u 22:05

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Nvora pred Olimpijakos: Kodi mi je kao brat, ali na terenu nema prijateljstva
Košarka

0 0

Nvora pred Olimpijakos: "Kodi mi je kao brat, ali na terenu nema prijateljstva"

Crvenu zvezdu očekuje teško gostovanje Olimpijakosu u Pireju, a Džordan Nvora veruje da će njegov tim morati da odigra veoma disciplinovano kako bi stigao do novog evroligaškog trijumfa. Američki košarkaš posebno se raduje susretu sa Kodijem Miler-Mekintajerom, sa kojim je ostao u bliskim odnosima, ali poručuje da prijateljstvo neće imati značaj tokom 40 minuta borbe na parketu.

04. 11. 2026. u 14:45

Politika
Tenis
Fudbal
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)

Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)