Senzacija u Parizu: Eliminisan Aleksander Zverev!

VELIKO iznenađenje na mastersu u glavnom gradu Francuske.

FOTO: Tanjug/AP/Teresa Suarez

Nemački teniser, Aleksander Zverev eliminisan je u šesnaestini finala Pariza od Lorenca Muzetija sa 7:6(5), 6:2.

Nije finiš godine dobar za najboljeg na svetu. Nakon što je izgubio u polufinalu Beča, vrlo rano je ispao u Bersiju.

Prvi set bio je izjednačen, teniseri su čuvali servis sve do taj-brejka. Sjajno je 13. gem počeo Nemac, poveo je sa 2:5, a onda je usledila serija Italijana od 5:0 za kraj uvodnog dela duela.

Na krilima odličnog završetka prvog seta, 24. na ATP listi je nastavio da pleše po terenu i u drugom setu je u potpunosti razbio rivala, oduzevši mu dva puta servis.

Sealed with an ace 🎯 Lorenzo Musetti defeats top seed Zverev to collect his second win over a world No. 1! #RolexParisMasters https://t.co/Ycifynk48s — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

Lorenco Muzeti će u osmini finala mastersa u Parizu igrati protiv Francuza Luke van Ašea.

Ovaj ishod je važan i za Novaka Đokovića, koji u slučaju da stigne do polufinala neće za rivala imati Zvereva.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.