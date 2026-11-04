Golgeter Partizana ne krije: Kup je naš cilj, zbog toga se borimo (VIDEO)

Mladi napadač uspeo je da zatrese mrežu u Valjevu.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana nastavili su pobednički niz, koji je počeo povratkom Aleksandra Stanojevića (53) na klupu. Posle dva trijumfa u Superligi, savladana je u gostima i Budućnost Krušik (5:1) na startu Kupa Srbije, čime je obezbeđen prolaz u osminu finala.

Za crno-bele je najmasovnije takmičenje jako važno, jer je to zapravo i jedini trofej za koji su i dalje u igri. Minule sezone su se opekli, odmah su eliminisani od tadašnjeg prvoligaša Mačve, ali sada nisu dozvolili neprijatnost, iako su na poluvremenu gubili sa 1:0.

- Neprijatno mi je iznenađenje bio loš ulazak u meč, jer smo prethodnih dana dobro izgledali na treninzima. Posle tog početnog perioda i primljenog gola, momci su se podigli, bili su strpljivi, pokazali su karakter... Pojačali smo ritam i lomili protivnika celu utakmicu. Zadovoljan sam, znači nam ova pobeda - rekao je Stanojević.

Svestan je iskusni stručnjak da navijači maštaju o tome da konačno jedan trofej završi u Humskoj.

- Naravno da nam je Kup bitan, ali verujte da nam je svaka naredna utakmica važna. Kada na radni dan dođe ovoliki broj navijača na stadion, moramo da budemo zahvalni i da imamo poštovanje i respekt prema njima. Hvala im na podršci, a mi idemo dalje, spremamo se sada za nedelju i duel sa Mačvom - poručio je Stanojević.

Među onima koji su režirali preokret u Valjevu bio je i Erik Kojzek (20). U prvom poluvremenu se ispromašivao, poništen mu je i pogodak, ali je u nastavku uspeo da zatrese mrežu.

- Očekivali smo da će biti neugodna utakmica, da će nas sačekati motivisan protivnik i težak teren za igru. Rano smo primili gol, ali smo sve vreme znali i verovali da možemo da preokrenemo. Bila je lepa poseta, hvala svima koji su došli da nas bodre, pogotovo najmlađima. Znamo koliko bi navijačima značio trofej Kupa posle mnogo godina, za to se borimo i treniramo, želimo da ih obradujemo - naglasio je Kojzek.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.