Košarka

Problemi za crno-bele! Jedan od najboljih igrača mora na operaciju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

04. 11. 2026. u 16:47

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PAOK se suočio sa ozbiljnim kadrovskim problemom, pošto će u narednom periodu biti lišen pomoći Džedija Osmana. Turski reprezentativac povredio je meniskus desnog kolena, zbog čega će morati na operaciju, potvrdio je klub iz Soluna.

Проблеми за црно-беле! Један од најбољих играча мора на операцију

Chiras/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Problemi su počeli nakon što je Osman osetio bolove u kolenu, pa je odlučeno da obavi dodatne lekarske preglede. Magnetna rezonanca pokazala je oštećenje meniskusa, a medicinski tim procenio je da je hirurški zahvat neophodan kako bi se povreda sanirala.

Ova vest predstavlja veliki udarac za ambicije PAOK-a, ali i za trenera Andreu Trinkijerija, koji će u narednim utakmicama morati da pronađe nova rešenja u rotaciji. Osman je jedan od važnih igrača solunskog tima, pa će njegovo odsustvo zahtevati drugačiju raspodelu minuta i odgovornosti među ostalim košarkašima.

U ovom trenutku još nije poznato koliko će turski košarkaš morati da pauzira. Konačnija slika očekuje se nakon operacije, kada će biti poznato više detalja o stanju kolena i planu rehabilitacije.

PAOK se oglasio povodom povrede i svom igraču poželeo uspešan operativni zahvat, što lakši oporavak i što skoriji povratak na parket.

Za Trinkijerija i njegov tim sada sledi period u kojem će morati da se prilagode novonastaloj situaciji, dok će svi u klubu sa nestrpljenjem čekati nove informacije o oporavku turskog reprezentativca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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