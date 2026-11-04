Problemi za crno-bele! Jedan od najboljih igrača mora na operaciju

PAOK se suočio sa ozbiljnim kadrovskim problemom, pošto će u narednom periodu biti lišen pomoći Džedija Osmana. Turski reprezentativac povredio je meniskus desnog kolena, zbog čega će morati na operaciju, potvrdio je klub iz Soluna.

Chiras/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Problemi su počeli nakon što je Osman osetio bolove u kolenu, pa je odlučeno da obavi dodatne lekarske preglede. Magnetna rezonanca pokazala je oštećenje meniskusa, a medicinski tim procenio je da je hirurški zahvat neophodan kako bi se povreda sanirala.

Ova vest predstavlja veliki udarac za ambicije PAOK-a, ali i za trenera Andreu Trinkijerija, koji će u narednim utakmicama morati da pronađe nova rešenja u rotaciji. Osman je jedan od važnih igrača solunskog tima, pa će njegovo odsustvo zahtevati drugačiju raspodelu minuta i odgovornosti među ostalim košarkašima.

U ovom trenutku još nije poznato koliko će turski košarkaš morati da pauzira. Konačnija slika očekuje se nakon operacije, kada će biti poznato više detalja o stanju kolena i planu rehabilitacije.

PAOK se oglasio povodom povrede i svom igraču poželeo uspešan operativni zahvat, što lakši oporavak i što skoriji povratak na parket.

Za Trinkijerija i njegov tim sada sledi period u kojem će morati da se prilagode novonastaloj situaciji, dok će svi u klubu sa nestrpljenjem čekati nove informacije o oporavku turskog reprezentativca.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.