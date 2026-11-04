Problemi za crno-bele! Jedan od najboljih igrača mora na operaciju
PAOK se suočio sa ozbiljnim kadrovskim problemom, pošto će u narednom periodu biti lišen pomoći Džedija Osmana. Turski reprezentativac povredio je meniskus desnog kolena, zbog čega će morati na operaciju, potvrdio je klub iz Soluna.
Problemi su počeli nakon što je Osman osetio bolove u kolenu, pa je odlučeno da obavi dodatne lekarske preglede. Magnetna rezonanca pokazala je oštećenje meniskusa, a medicinski tim procenio je da je hirurški zahvat neophodan kako bi se povreda sanirala.
Ova vest predstavlja veliki udarac za ambicije PAOK-a, ali i za trenera Andreu Trinkijerija, koji će u narednim utakmicama morati da pronađe nova rešenja u rotaciji. Osman je jedan od važnih igrača solunskog tima, pa će njegovo odsustvo zahtevati drugačiju raspodelu minuta i odgovornosti među ostalim košarkašima.
U ovom trenutku još nije poznato koliko će turski košarkaš morati da pauzira. Konačnija slika očekuje se nakon operacije, kada će biti poznato više detalja o stanju kolena i planu rehabilitacije.
PAOK se oglasio povodom povrede i svom igraču poželeo uspešan operativni zahvat, što lakši oporavak i što skoriji povratak na parket.
Za Trinkijerija i njegov tim sada sledi period u kojem će morati da se prilagode novonastaloj situaciji, dok će svi u klubu sa nestrpljenjem čekati nove informacije o oporavku turskog reprezentativca.
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