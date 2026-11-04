"NEKA NAM JE BOG U POMOĆI" Brnabić: Ne postoje više nezavisne institucije, postoji samo diktatura Studentske liste (VIDEO)

PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić obratila se na konferenciji za novinare.

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- Osetila sam da vam se obratim kao i dalje V.D. predsednik Srbije o tri važne teme: o medijima u Srbiji nakon sednice REM-a. Druga tema je kriminal koji hara Srbijom već danima, i treća tema odgovornosti. Da krenemo od prve teme

- Od danas je zvanično počela diktatura Studentske liste, diktatura plenuma i plenumaških komesara. Danas smo videli ne samo gašenje medija, ukidanje slobode medija, već smo takođe videli i kako izgleda kada se određeni mediji koji se nisu dovoljno brzo, samo se nisu dovoljno brzo poklonili Studenskoj listi. Morali smo da vidimo i kako se oni disciplinuju. Pre svega mislim na TV PRVa koja je dobila zabranu emitovanja na jedan dan i emitovanja programa na pet dana. Informer je praktično ugašena. Na najneverovatniji mogući način. Vrhunac cinizma koji pokazuje koliko su danas u strahu velike oči nekima. Videli smo kada je jedan od advokata TV Informer rekao "Pa ljudi s obzirom na to da je jedan od članova REM-a podneo prjave protiv TV Informer, molimo vas, bio bi red, da se Šabić izuzme zbog sukoba interesa. Ako član saveta podnosi prijavu, očigledno je kako će da glasa po prijavi. SAmo se izuzmite od glasanja". I onda su za neverovati, svi članovi saveta REM-a jednoglasno odlučili da ne postoji sukob interesa. Kakav cinizam. Kakav sumrak razuma. I oni svi jednoglasno glasaju, odluče da nema sukob interesa i da ne treba da se izuzme iz glasanja. To svet do sada nije video nije. Nijedna institucija nigde ni u jednoj zemlji. to samo da pokažu, pokažu koliko su poslušni. Da ne postoji ta odluka o kojoj će se oni odnositi na zdravorazumski način. Da moraju da pokažu apsolutnu poslušnost.

- Danas smo takođe čuli od drugog člana Nedeljković kako je neprimereno kako se Dragan Vučićević, vlasnik i glavni urednik Informera, koji se borio za svoju TV, za ljude, za njihove porodice, za gledaoce. Informer je najgledanije u Republici Srbiji jer sme da priča slobodno i ljudima je to potrebno. Koji se samo borio za slobodu govora i medija. Rekla je da je neprimereno kako se ponaša prema instituciji kao što je REM. Da vam kažem sa ovog mesta Skuštine Republike Srbije. Ne postoji više institucija REM. Po najmanje nezavisna institucija REM. Niste vi, gospodo iz REM-a danas samo ugasili medije. Niste vi gospodo iz REM-a samo ukinuli slobodu medija u Srbiji. Niste samo pokazali kako se disciplinuju određeni mediji koji nisu postali poslušni i kako će izgledati medijska slika u vreme diktatutre SL. Vi ste danas ugasili institucije.

- Vidite. Njima je smetalo kako je jedan čovek brani svoj medij i slobodu medija. Slobodu govora i mišljenja, ali nije smetalo kada su od strane SL i to ne iz institucija već iz parka. Ovde ispred Skupštine RS, kada su im diktirali plenumski komesari šta zahtevaju od REM. Ne samo što očekuju, nego zahtevaju od REM. To je bilo pre samo 6 dana. 29. oktobra. Ja ću vam citirati šta smo čuli. Mirjana Nikolić sa SL: "Od 4 članova saveta REM tražimo da obrazlože jasno zašto su promenili stav i glasali protiv uključivanje Informera u izborni monitoring. Tražimo objavljivanje zapisnika i pojedinačnih glasova". To je čisto targetiranje ljudi, pretnja. Tražimo da vidimo kako ste glasali da bi smo znali koga tačno da kaznimo. A onda su nastavili: "Zahtevamo da REM odmah pokrene postupak povodom svakodnevnih uvreda i govora mržnje, nazivanje građana "ološem" i ispita povredu dostojanstva i sumnju na govor mržnje. Tražimo javni odgovor u roku od 7 dana". Požuriše da bude u roku. Šestog dana su ne samo dali odgovor nego uradili sve ono što je iz parka zahtevala SL od njih. Tada se niko nije oglasio Rodoljub Šarić ni Nedeljković ni delegacija EU ni OEBS, ni OEBS odeljenje za slobodu medija. Niko da kaže ovo je neprimeren uticaj na nezavisnu instituciju kao što je REM. Niko. Niko! Slovom i brojem NIKO! Zašto? Pa zato što je dozvoljena diktatura SL. Dozvoljena. Targetiranje ljudi je dozvoljeno. Unišenje straha u kosti ljudima je dozvoljeno. Pretnje porodice da ukoliko glasaju drugačije je dozvoljeno. Sve j e dozvoljeno. I borba Dragana Vučićevića je za svoj medij i slobodu govora je strašna i nedopustiva. Ali zahtevi od strane SL su apsolutno dopustivi. Niko nije imao problem sa tim. Dali su im rok od 7 dana, šestog dana su članovi saveta REM, te nekada institucije. Nekada nezavisne, pokazali da nema više ni nezavisne insititucije a ni institucije. Ne postoji, postoji samo diktatura SL. I šta kažu plenumaški komesari ima da se ispuni i to pre roka. Nemojte da čekati 7. dan, šesti dan da vide da ste ispunili. Ovaj dan će ostati crnim slovima upisna u istoriji ove zemljlje. Ponavljam, ovo nije smao dan kada je u Srbiji pod SL ugašena sloboda medija. Ovo je dan kada su pokazali da u ovoj zemlji pod vladavinom SL nema institucija. Nema. Ima samo diktatura SL i komesara.

- Da pređem na drugu temu: kriminal. Još jednom apelujem da oni koji su preuzeli samo one insitutcije koje su im bile potrebne da vladaju pomoću terora i uterivanjem straha u kosti ljudima, da SL koja je preuzela policiju kako bi šikanirala i maltretirala ljude. Tužilaštvo kako bi teorirsala ljude koji se ne povinuju odmah diktature SL kao što je bio direktor Jovine gimnazije da vide ljudi kao primer da ni zbog čega mogu da ih stave u zatvor od 30 dana. Koji su okupirali sudije. Da sve te institucije vrate narodu da rade svoj posao i da stanu na put organizovanim kriminalnim grupama. Najgorim i najopasnijim kriminalcima od kad je pobedila SL haraju i rade šta žele širom Srbije u gradovima i opštinama. Raketiraju privrednike, oduzimaju poslove, prete ubistvima samo zato što je SL preuzela policiju, tužilaštvo i sudove da se svete,da uvedu strah u Vladu. Te institucije su preuzeli, vratite ih narodu. Vratite ih u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Vratite da zaštite građane Srbije, da zaštite privredu ove zemlje. Te organizovane kriminalne grupe koje su slavile pobedu SL. Žena Belevuka, Zvicera i svi kriminalni klanovi sada zovu i kažu "Pobedili smo i možemo da radimo šta želimo". Preuzmite odgovornost. Vratite insitucije makar te narodu da zaštite ljude.

- Kda smo već kod odgovornosti kao treće teme. Samo par reči o pres konferenciji SL. Videli smo da što se tiče svih ostalih institucija, energetike, finasijskog sektora, ekonomske situacije, NIS, energetske bezebdnosti, svega ostalog. Ne žele da preuzmu odgovornost, ne žele da preuzmu odgovornost za rešavanje stvari. Samo one kojima mogu da sprovode teror nad građanima Srbije. Te žele da preuzmu, a sve ostale - ne. Oni su nama verovali ili ne, na toj pres konferenciji šta mi nameravamo da radimo. Ljudi, vi ste vlast. Pobedili ste na izborima. Šta mi nameravamo da radimo? Mi smo to uradili. Ostavili punu kasu. Ostavili svaku vrstu bezbednosti i sigurnosti za građane. Ostavili dovoljno novca za ono što smo usvojili a to je povećanja plata, penzija i minimalca. Napravili bafer da mogu da se umanjuju akcize, da zaštitimo građane i privredu. A sada je pitanje ne šta ćemo da uradimo, nego šta ćete vi da uradite? A na toj konferenciji ste pokazali da ne želeite da preuzmete odgovornost, pokazali ste ponovo da nemate plan, da nikada niste imali program, da pojma nemate šta ćete da radite u drugim sektorima osim što ćete dalje da sprovodite teror nad građanima, svima koji se usude da misle svojom glavom i drugačije od vas. Da pravite lov na veštice. Dakle obzebdili smo novac i sigurnost. Ta sigurnost će sigurno trajati u neko dogledno vreme zato što je kasa puna, devizne rezerve pune, skladište gasa puna, obezbeđen ugovor zahvaljujući Vučiću za dobru cenu gasa, i tu su građani bezbedni. Nakon toga, posle današnjeg dana i svega što smo videli, i nakon pres konferencije. Neka je ovoj zemlji i svima nama Bog u pomoći.

Na pitanje šta građani mogu da očekuju sada kada smo već deset dana u anarhije:

- Šta građani dalje mogu da očekuju, tu osmo videli danas. Mogu da očekuju da ukoliko se usudite da imate sopstveno mišljenje, da se ne plašite da govorite, a da vam je to mišljenje drugačije od plenumaških komesara i od onoga što je SL naložila da mislimo i govorimo, da će vas ugasiti na svaki način. Kako medije, tako i sve ostale pojedince. Da li će vas zatvarati, da li će vas progoniti? Sve je moguće. Vladavina terora. Diktatura proleterijata SL. I nažalost ot možemo da očekujemo. Sa čuđenjem sam pažljivo slušala. Ne možemo da očekujemo ništa dobro što se tiče sveukupne ekonomske, energetske i finansijske stabilnosti. Oni ljudi pojma nemaju ni o čemu. To su i rekli. Mi ne znamo kakvo je stanje ovde, ne znamo šta ćemo da radimo, evo pitamo još uvek trenutnu vlast - šta ćete da radite? Da nije tužno, bilo bi mnogo smešno. Zaista je tužno. Da dođu ljudi i prevare građane uz pomoć, čuli smo juče i priznanje, otvoreno hrvatskih tajnih službi. Prevare građane, iskoriste određene medije u Srbiji za to... I onda kažu mi nemamo plan. Ne znamo ni šta da radimo. Eto! Šta dalje.. Dok se ne pobedi teror i ponovo dođe sloboda u Srbiju, pozivam svakog časnog čoveka svaku, časnu osobu u Srbiji da se ne plaši i da slobodno govori protiv terora i ovakve diktature.

- Što se tiče medija, pa tako je. Taj zlotvor, nepomenik, autokrata, tiranin dikator Aleksandar Vučić za 14 godina nije ugasio ni jedan jedini medij. Čak ni kada su postojali svi uslovi da se ugase jer su po Zakonu morali da se registuju u Srbiji. I kada se nisu registrovali, niko ih nije gasio. Zato što se zna šta je sloboda medija i sloboda govora. To je osnova demokratije. Oni su u osam dana uspeli da pokažu da će da ugase sve medije koji im se ne sviđaju. Meni je bilo fascinantno i ono za TV Prva. Nisu dovoljno brzo postali poslušni, pa su morali da budu disciplinovani. Posle ovoga danas, mislite da postoje mediji koji će moći da dignu glas? Videćemo. Samo da znaju da će ih ugasiti odmah. I to tako što članovi REM-a sami podnose prijave protiv medija i glasaju da prihvate svoje prijave. Jednoglasno, ne postoji član REM-a da ljudski kaže "Ja ne želim u ovome da učestvujem,to jeste sukob interesa". Ne, to nije sukob interesa. Prijavljujemo mi sami, mi ih prijavljujemo, mi gasimo. Šta će vam NGO? Ljudi su uplašeni, oni sve to sami rade. Sami prijave, sami ugase. Jednoglasno kažu "Da da nikakav problem nemamo sa tim". 14 godina nijedan medij nije ugašen. U osam dana su neke ugasili a neke disciplinovali i to najrigoroznije moguće. Ti mediji koji nisu ugašeni, koji su Vučiću govorili godinama laži, Sarajevo safari da je plaćao i organizovao da se ubijaju deca u rukama majki, da je ubijen dečak 16-godišnji dečak u Valjevu, ne postoji 16-godišnji dečak u Valjevu. Lagali da mu otac nije otac. Intervjuisali decu od 9 godina koja učestvuju u protestu nisu blurovali lica. To nije ništa bilo prekršaj. Zloupotrebljavali decu u političke svrhe. Psovali majku ALeksandaru Vučiću uživo na TV. Ništa nije prekršaj, valjda u skladu sa BBC standardima novinarstva. Ne, važno je biti protiv Vučića i opet nisu ugašeni. Ne samo to. Da vam kažem šta je ALeksandar Vučić, kakav je domaći zadatak dao. Gde je lestvicu postavio što se tiče demokratije i slobode medija. On je dao primer i kao predsednik Vlade Srbije i kao predsednik Republike Srbije da najviši državni funckioneri ne smeju da tuže medije čak i kad najbrutalnije lažu o njima, kao što su lagali o njemu i njegovoj porodici. Nijednu prijavu nije podneo protiv tih medija. Takva je bila diktatura. A ovo? Ovo je sad demokratija. Ovo sad vladavina prava, sloboda, lepša i bolja Srbija. Za osam dana mediji prvi ugašeni. Alal vam sloboda! Svaka vam čast! Ali dobro. U toliko je veća čast boriti se protiv takve diktature.

- Meni je čast i hvala ako mogu lično da kažem svim građanima koji su glasali za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i dali nam priliku da budemo ponosni narodni poslanici koje nećete moći da ućutkate. Ni da zastrašite. Koji će svakim danom što više budete maltretirali medije, što više maltretirali građane, što više budete kinjili privrednike, jačije i hrabrije da se bore protiv svih vas plenumskih komesara i svih onih koji vas podržavaju. Iz regiona i iz inostranstva. Za slobodarsku Srbiju.

O komentaru Valić Nedeljković da V.D. pruža podršku Informeru

- Ono što gospođa Valić Nedeljković, ne mogu da kažem da ne razume. Razume ona to dobro, ali je protagonista takve politike i takve diktature i strahovlade. A to je da sam ja tamo bila i kao V.D. predsednika Republike i kao predsednik Narodne skupštine i kao običan građanin Srbije da štitim slobodu medija u Srbiji. Ne jedan medij, već slobodu medija u Srbiji. Učila sam od Aleksandra Vučića, 7 godina bila predsednik Vlade Republike Srbije. Nijedan medij nisam tužila. Nijedan jedini. I kada smo pričali Aleksandar Vučić i ja tada. On kao predsednik Republike i ja kao predsednik Vlade i pitala ga "Ali predsedniče ovo što rade N1 i Nova S nije po Zakonu RS. Po Zakonu moraju da se registuju. Da ih gasimo ili da ih upozorimo da krše Zakon" Rekao je : "Ne. Nećemo da gasimo medije". Ja sam bila tamo da radim šta sam radila i dok sam obavljala najsvetije funkcije na koje sam ponosna, branila sam slobodu medija i braniću je stalno. Ono što je Valić Nedeljković uradila danas, ona je slobodu ugasila, a ja sam je branila. Pa da vidimo ko je na pravoj strani istorije. Istorija će pokazati sve.

O aboliranju Marka Pavlovića

- Ustavno ovlašćenje predsednika Republike Srbije, poštovaću Ustav Republike Srbije i to da je kao predsednik Aleksandar Vučić imao pravo da donese takve odluke. A da komentarišem? Teže mi pada što je abolirao ljude koji su pripremali terorističke akcije, krvoproliće, pokušavali da izmanipulišu ljude koji su dolazili na studentski protest 15. marta time što su se dogovorali ko će i odakle da krene štanglama i motkama na javni medijski servis. Na ovu instituciju ko i šta treba da skandira, da bi masa onda krenula, a da bi onda, da vas podsetim reči Marije Vasić, da bi pozvali Vojsku Srbije da izađe na ulice i da sprovede vojni puč. I njih je abolirao uz reči : "Mladi su, shvatiće valjda nekad svoju grešku. Ne mogu da uništavam njihove živote". Ako su to ljudi kojima je na pametim bilo da krene građanski rat u Srbiji. Za to me ne pitate? Dobro.

O konferenciji SL

- Ako ste pažljivo slušali pres konferenciju, oni najavljuju propast. Oni najavljuju restrikciju struje. Najavljuju da pojma nemaju kakva će biti cena gasa za tri ili četiri meseca. Pojma nemaju šta će da rade sa cenama goriva. Oni sve to najavljuju. Kažu: "Ali nismo mi krivi, nego da pitamo vlast šta će da radi". Vučić dok je već obavljao dužnosti predsednika dobro je isplanirao i sa Vladom u tehničkom mandatu, sa ministrom finansija i potpredsednikom Vlade Sinišom Malim, kako da se zaštite građani Srbije. Ova zemlja je poslednji put imala restrikcije struje 2012. godine kada su na vlasti bili oni koji su opet došli na vlast zlouporebom mladih ljudi u zemlji i sad ponovo najavljuju restrikcije. Pojma nemaju šta će da rade, nikakav plan nemaju. Znaju da će uslediti apsolutna propast u svim poljima i pokušavaju da odgovornost prenesu na Vladu koja je pokazala da je u najtežim vremenima, najtežim krizama i okolnostima UVEK, uvek obezbeđivala sigurnost, red, bezbednost, stabilnost i za građane i za privredu Srbije. Ne možete da prebacite odgovornost ni na koga drugog. Tražili ste da vam ljudi daju vlast. Da će sve biti lepo. Rekli ste da će biti kuća od čokolade. Rekli ste da će biti prozori od marmelade. Da će biti med i mleko. Poverovali ljudi. Ajte sad da vidimo gde je ta bezbednost, stabilnost, gde je sloboda i demokratija. Gde je vladavina prava? Gde su institucije? Prvih osam dana je trebalo da sve ugase i unište i najave danas da ne znaju šta rade, da nemaju plan, i da će verovatno da uslede katastrofalne posledice i po građane i po privredu Republike Srbije.

- Što se tiče insititucija, one koje su i dalje u rukama tehničke Vlade one i dalje rade. Te SL ne trebaju jer im trebaju samo one pomoću kojih mogu da uteraju strah u kosti svim građanima Republike Srbije. A to su Ministarstvo unutrašnjih poslova koje su potpuno preuzeli, odmah to pokazali 26. oktobra jer su naredili da ne reaguju u slučaju nasilnog upada na TV Informer. Pokazali da oni rukovode policijom. Tužilaštvo jer su demonstrirali u slučaju Radomira Stojkovića, direktora Jovine gimnazije da imaju apsolutnu kontrolu nad tužilaštvom i sudstvo. Uvođenje terora. Plan za prvih sedam dana. Plan za drugih 7 dana gašenje medija, kriminalne grupe preuzimaju privredu RS, kriminalne grupe koje su im pružale podršku i tokom kampanje, slavile pobedu 25. uveče. Nikada se nisu ogradili. I ne puštaju policiji da radi svoj posao, već policija mora da sprovodi strah, teror, kako bi SL pokazala da nema više institucija, vladavine prava, slobode. Diktatura je zavladala Srbijom. Diktatura Studentske liste i plenumaških komesara. Ostale institucije rade, a ja ih molim da preuzmu odgovornost i apeluju na te svoje kriminalce i mafiju da ne maltretiraju ljude u Srbiji i da ostave privredu na miru. Mnogo smo se zajedno trudili u poslednjih 14 godina da imamo jaku privredu. Ostavite ljude da rade. Poštujte zakone, Ustav RS ako ste već pokazali da za vas institucije ne postoje. Preživeće institucije Republike Srbije ovo. Preživeće Srbija ovo. Slobodna Srbija će na kraju pobediti. Hvala.