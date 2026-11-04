Ečeveri iznenadio De Minora, sledeći rival bi mogao da mu bude Đoković (VIDEO)

JOŠ jedno iznenađenje dogodilo se na mastersu u Parizu, a ono se tiče i Novaka Đokovića.

FOTO: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Argentinski teniser Tomas Martin Ečeveri pobedio je Aleksa de Minora sa 7:6(2), 6:3 i potencijalno zakazao duel sa srpskim asom.

Trenutno 31. igrač sveta je odigrao dobar meč protiv devetog na ATP listi. Neverovatan je bio u ključnim trenucima, što pokazuje i činjenica da je spasao 11 od 12 brejk prilika i to svaku u prvom setu.

U drugom je bio dominantan, sjajno je servirao i napravio je brejk u šestom gemu, te sačuvao prednost i trijumfovao posle dva sata igre.

Down goes the No. 8 seed ❌ Tomas Martin Etcheverry takes out De Minaur 7-6 6-3 and claims his maiden top 10 victory! #RolexParisMasters https://t.co/3kA7Uzlzxh — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

Ečeveri će u osmini finala mastersa u Parizu igrati protiv pobednika meča Novak Đoković - Rinki Hidžikara. Taj duel možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

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