Ečeveri iznenadio De Minora, sledeći rival bi mogao da mu bude Đoković (VIDEO)
JOŠ jedno iznenađenje dogodilo se na mastersu u Parizu, a ono se tiče i Novaka Đokovića.
Argentinski teniser Tomas Martin Ečeveri pobedio je Aleksa de Minora sa 7:6(2), 6:3 i potencijalno zakazao duel sa srpskim asom.
Trenutno 31. igrač sveta je odigrao dobar meč protiv devetog na ATP listi. Neverovatan je bio u ključnim trenucima, što pokazuje i činjenica da je spasao 11 od 12 brejk prilika i to svaku u prvom setu.
U drugom je bio dominantan, sjajno je servirao i napravio je brejk u šestom gemu, te sačuvao prednost i trijumfovao posle dva sata igre.
Ečeveri će u osmini finala mastersa u Parizu igrati protiv pobednika meča Novak Đoković - Rinki Hidžikara. Taj duel možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
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