Omladinci Zvezde sjajni u Ligi šampiona, obezbedili prolaz u narednu rundu

Crveno-belima će naredni rival biti austrijski Salcburg

FOTO: Novosti

Omladinci Crvene zvezde nastavljaju pohod na evropskoj sceni. Izabranici Đorđa Rakića eliminisali su slovenački Bravo u drugom kolu Lige šampiona za mlade i obezbedili plasman u narednu rundu takmičenja, gde ih očekuje dvomeč sa Salcburgom.

Crveno-beli su i u revanšu pokazali da su kvalitetniji rival. Posle trijumfa od 1:0 u Sloveniji, Zvezda je istim rezultatom slavila i na svom terenu, pa je sa ukupnih 2:0 prošla dalje.

Junak beogradskog tima bio je Luka Trpevski, koji je u 16. minutu zatresao mrežu gostiju i postavio konačan rezultat. Akciji je prethodila sjajna duga lopta Šarića, Čukić je dobro prihvatio dodavanje i šutirao, golman Brava odbranio je prvi pokušaj, ali je Trpevski bio na pravom mestu i odbitak poslao u mrežu.

FOTO: Novosti

Mogli su Zvezdini biseri i ubedljivije da slave. Već u prvom poluvremenu Radović je zapretio glavom, Čukić šutirao sa distance, dok je Vranić posle kornera pogodio prečku. U završnici prvog dela Radović je imao još jednu dobru priliku, ali je lopta završila iznad gola.

Ni nastavak nije doneo opuštanje domaćinu. Baucal je zapretio glavom, Miletić posle centaršuta Sjanga šutirao pored gola, a prilike su u završnici imali i Petrović i Čukić. Ipak, golman slovenačkog tima uspeo je da sačuva svoju mrežu do kraja meča.

To, međutim, nije pokvarilo slavlje crveno-belih. Dve pobede nad Bravom, bez primljenog gola, donele su Zvezdi zaslužen prolaz, a sledeća prepreka biće ozbiljan rival iz Austrije – Salcburg.

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