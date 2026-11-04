Fudbal

Brat fudbalera Partizana izbačen iz Liona zbog nediscipline: Važi za jednog od najvećih talenata (VIDEO)

У. Ћ.

04. 11. 2026. u 16:14

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Konačan rasplet još nije poznat, pošto bi njegovi zastupnici naredne nedelje trebalo da razgovaraju sa upravom kluba.

Брат фудбалера Партизана избачен из Лиона због недисциплине: Важи за једног од највећих талената (ВИДЕО)

ronstik / Alamy / Profimedia

Mladi crnogorski fudbaler Bojan Zeković, i brat veziste Partizana Aleksa Zekovića, mogao bi da napusti Olimpik iz Liona, iako ga francuski fudbalski krugovi smatraju jednim od najvrednijih igrača klupske akademije i najvećih talenata evropskog fudbala u generaciji rođenoj 2010. godine.

Razlog za ovakav rasplet, prema navodima francuskih medija, jesu ponovljeni disciplinski prekršaji zbog kojih je rukovodstvo kluba izgubilo strpljenje.

Lion nije promenio stav ni nakon nekoliko upozorenja, a nije pomogla ni suspenzija koju je Zeković već odradio.

Ipak, konačan rasplet još nije poznat, pošto bi njegovi zastupnici naredne nedelje trebalo da razgovaraju sa upravom kluba. Postoji mogućnost da se čelnici Liona predomisle, ali za sada je odlazak talentovanog napadača realna opcija.

Ugledni francuski list Ekip navodi da je Monako već duže vreme zainteresovan za 16-godišnjeg napadača, koga prati mesecima.

Sada bi klub iz Kneževine mogao da pokuša da iskoristi situaciju i dovede mladog fudbalera, ali pre konačne odluke u Monaku žele da procene da li je Zeković pravi izbor za njihovu sredinu, posebno imajući u vidu probleme sa disciplinom.

Zeković je visok 187 centimetara, nastupa za reprezentaciju Francuske do 17 godina i važi za jednog od najperspektivnijih fudbalera svog uzrasta na poziciji napadača. 

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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