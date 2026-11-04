Brat fudbalera Partizana izbačen iz Liona zbog nediscipline: Važi za jednog od najvećih talenata (VIDEO)

Konačan rasplet još nije poznat, pošto bi njegovi zastupnici naredne nedelje trebalo da razgovaraju sa upravom kluba.

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Mladi crnogorski fudbaler Bojan Zeković, i brat veziste Partizana Aleksa Zekovića, mogao bi da napusti Olimpik iz Liona, iako ga francuski fudbalski krugovi smatraju jednim od najvrednijih igrača klupske akademije i najvećih talenata evropskog fudbala u generaciji rođenoj 2010. godine.

Razlog za ovakav rasplet, prema navodima francuskih medija, jesu ponovljeni disciplinski prekršaji zbog kojih je rukovodstvo kluba izgubilo strpljenje.

Lion nije promenio stav ni nakon nekoliko upozorenja, a nije pomogla ni suspenzija koju je Zeković već odradio.

It wasn't my place to write publicly about his disciplinary issues, but anyone who's followed him closely has known about them for a while. Still, for Lyon to part ways with him over it is an extreme decision. Bojan Zeković (2010) reminds me a bit of Zlatan. Not just because of the talent, but because of the behavioural issues early on. I always say mentality is decisive and normally it is. Every now and then though, someone comes along who's talented enough to become the exception and back up the arrogance on the pitch. Zeković has a very long way to go before anyone can mention him in that conversation. But it wouldn't surprise me if he ends up being an enfant terrible who's afforded more freedom than most because of how good he is. I'm obviously not condoning any of this. If anything, it's a shame for him and the club. I do think it brings him a step closer to representing Serbia in the long run. Incidents like this leave a mark on his reputation in France. He's starting from a minus now. Will be very interesting to see who snaps him up. — Serbian Football Scout (@SerbFootyScout) November 4, 2026

Ipak, konačan rasplet još nije poznat, pošto bi njegovi zastupnici naredne nedelje trebalo da razgovaraju sa upravom kluba. Postoji mogućnost da se čelnici Liona predomisle, ali za sada je odlazak talentovanog napadača realna opcija.

Ugledni francuski list Ekip navodi da je Monako već duže vreme zainteresovan za 16-godišnjeg napadača, koga prati mesecima.

Sada bi klub iz Kneževine mogao da pokuša da iskoristi situaciju i dovede mladog fudbalera, ali pre konačne odluke u Monaku žele da procene da li je Zeković pravi izbor za njihovu sredinu, posebno imajući u vidu probleme sa disciplinom.

On est peut être en passe de récupérer un des meilleurs 9 de sa génération en Europe, Bojan Zekovic (2010) qui joue à l’OL et en EDF Jeunes est sur le point de signer à Monaco.. Lyon comptait énormément sur lui mais suite à des problèmes disciplinaires ils risquent de résilier son contrat et Monaco est en réflexion pour le prendre. 🤷🏻‍♂️ — AlexM🇲🇨 (@AlexisMrl98) November 4, 2026

Zeković je visok 187 centimetara, nastupa za reprezentaciju Francuske do 17 godina i važi za jednog od najperspektivnijih fudbalera svog uzrasta na poziciji napadača.

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