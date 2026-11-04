Ekonomija

JAVNI DUG SRBIJE: Na kraju septembra 41,96 milijardi evra, 43,3 odsto BDP-a

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 11. 2026. u 16:46

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JAVNI dug Srbije je na kraju septembra iznosio 41,96 milijardi evra, a njegov udeo u bruto domaćem proizvodu (BDP) bio je 43,3 odsto, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

ЈАВНИ ДУГ СРБИЈЕ: На крају септембра 41,96 милијарди евра, 43,3 одсто БДП-а

Foto: AI Generated/Gemini

U odnosu na kraj prošle godine dug je povećan a njegovo učešće u BDP-u smanjeno, pošto je 31. decembra 2025. godine dug iznosio 39,34 milijarde evra, a udeo u BDP-u 43,7 odsto.

Tanjug

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