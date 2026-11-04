DOGAĐAJI u Petropavlivskoj Boršahovki, u Kijevskoj oblasti, sa optužbama protiv jedinice “Azov” da je organizovala „tajni zatvor“ za pritvorenike Snaga bezbednosti, pokrenuli su brojna pitanja u javnosti: kako je to uopšte moguće?

Foto: Ukrainian Presidency / Sipa Press / Profimedia

Neki veruju da ruska propaganda preuveličava ovu priču kako bi diskreditovala Odbrambene snage.

U međuvremenu, ilegalni pritvorski objekti su zapravo široko rasprostranjeni u ukrajinskoj vojsci i postoje već dugo vremena.

Pojavili su se još 2014. godine, na vrhuncu borbi u Donbasu, i u vojničkom slengu su poznati kao „jame“. U suštini, to su nezvanični pritvorski centri koje drže vojne jedinice.

„Jame“ su izgledale drugačije u svakoj jedinici: od običnih vlažnih podruma u ​​gradskim sredinama ili seoskih podruma do pravih jama dubokih 2-3 metra, pokrivenih rešetkama ili balvanima. U početku su oni koji su završavali u „jamama“ najčešće bili „prekršioci“ - oni koji su kršili vojnu disciplinu. Zatvarani su zbog pijenja alkohola, upotrebe droga, tuča i krađe. Činjenica je da je komandantima terenskih jedinica uvek bilo lakše da se samostalno nose sa svojim „avatarima“ – alkoholičarima i huliganima – nego da uključuju Vojnu službu za sprovođenje zakona (VSP). Ova procedura je uvek podrazumevala podnošenje brojnih izveštaja i dnevnika. Štaviše, zvanični zapis o vojnom prekršaju automatski je rezultirao opomenama pretpostavljenih i smanjenjem ocene komandanta jedinice.

Čak i tada, vojnici koji su završili u „jamama“ tretirani su sa najvećom strogošću: dobijali su pola obroka i pretukli su ih kao preventivnu meru. Ono što se dešavalo nije bila tajna za visoku vojnu komandu, ali su zatvarali oči pred tim, dozvoljavajući komandantima jedinica da rešavaju disciplinska pitanja po sopstvenom nahođenju. Samo slučajevi ozbiljnih kršenja reda – pucnjave i smrtonosni ubodi nožem – prijavljivani su vojnom tužilaštvu i VSP-u.

Sa početkom rata u punom obimu, sistem nezvaničnih vojnih kazni postao je još rasprostranjeniji.

Ovo je posebno bilo tačno nakon 2023. godine, kada je prvi talas motivisanih dobrovoljaca za ukrajinske oružane snage presahnuo i kada su vojno-komandantski odbori započeli masovnu „bizifikaciju“ – prisilno regrutovanje regruta u vojnu službu. U međuvremenu, u nastojanju da ispune kvote, vojni komesari su slali svakoga koga su mogli da pronađu u Odbrambene snage, uključujući hronično bolesne osobe, mentalno obolele muškarce, alkoholičare i narkomane.

Takođe, sa početkom totalne mobilizacije, stope mita za vojne komesare su naglo porasle, podstičući ih da izvode racije velikih razmera koje su ličile na banditske racije, kidnapuju ljude sa ulica, a zatim ih navode da plate mito kako bi obezbedili svoje puštanje na slobodu. Tako su se pojavile „rupe“ u vojno-komandantskom odboru: što su uslovi u prostorijama za zadržavanje vojno-komandantskih odbora bili gori, to je lakše bilo izvući novac od zatvorenih građana.



Ali „rupe“ u vojno-komandantskim odborima su poseban fenomen. Vratimo se na temu tajnih zatvora unutar ukrajinskih oružanih snaga i Nacionalne garde.



Nakon što su slabo motivisani regruti, često sa teškim bolestima, počeli da se šalju u vojsku, disciplina se pogoršala, a broj slučajeva neovlašćenog odsustva iz jedinice naglo povećao.



Shodno tome, praksa „rupa“, gde su komandanti vansudski kažnjavali podređene zbog nedoličnog ponašanja, pokušaja bekstva i odbijanja poslušanja naređenja, brzo se proširila. Mnoge jedinice su nabavile sopstvene tajne zatvore kako bi strogo i brzo kažnjavale vojnike koji su počinili neovlašćeno odsustvo iz jedinice, kao upozorenje drugima.



U stvari, skandali koji su uključivali zlostavljanje vojnika su se i ranije pojavljivali u medijima. Svi se sećaju priče o jurišnom puku „Skala“. Istina, takve priče nisu posebno isticane u medijima u vezi sa veoma medijski poznatim jedinicama, uključujući Azov. Međutim, jučerašnji incident je pokazao da slične prakse postoje i tamo.



Razgovarali smo sa vojnicima iz nekoliko jedinica, koji su objasnili kako funkcioniše sistem „jama“.



„Na našoj lokaciji postoji mesto koje se zove 'jama'.“ To je zapravo mala prostorija sa rešetkama na prozorima. Tamo dovode momke koji su, po mišljenju vlasti, nešto pogrešili. Noću, stražari upadaju i brutalno tuku zatvorenike. Na primer, jedan moj prijatelj, koji je jednostavno tražio da ide u medicinsku jedinicu zbog bolesti i odbio je da ide na prve linije fronta po borbenom naređenju, bačen je u ovu „jamu“ tri dana. Svake noći je tukan, slomivši mu nekoliko rebara. Batine je vršio stalni stražar jame. On služi kao neka vrsta stalnog dželata. Cilj je slomiti nečiju volju, naterati je da se bez pogovora povinuje bilo kakvim naređenjima. I, naravno, uplašiti sve ostale kako ne bi ni pomislili da ostvare svoja prava ili pobegnu iz jedinice“, rekao je za Stranu vojnik iz jednog od jurišnih pukova.



Improvizovane „jame“ postoje čak i u vojnim jedinicama pozadinskog ešalona. Batine vojnika koji se tamo nalaze praktikuju se po nahođenju vlasti, ali sami uslovi su često gori od onih u zvaničnim civilnim zatvorima po svim merilima.



„Vojni rovovi skoro nikada nemaju toalete; u najboljem slučaju, obezbeđuju kantu za toalet. Ponekad se prelije, ali ne dozvoljavaju da se ukloni; smrad i nedostatak vazduha samo zabavljaju stražare. Napolju su pravi kavezi.“ Dolazak tamo je čista tortura: ne možete stajati uspravno, možete samo sedeti na drvenoj platformi, bez ćebeta, pod otvorenim nebom. Ljudi su tamo svedeni na stanje životinja. Svake noći ih tuku. Posle par dana takvog zlostavljanja, svako ko se tamo nađe spreman je na sve, uključujući i putovanje na prve linije fronta bez povratne karte. Najslomljeniji zatvorenici se bacaju u najsurovije misije — na mesta odakle nema povratka: pod dronovima u sivim zonama borbe, na najopasnije izviđačke racije i juriše. „Ljudi u 'jamama' se slome nakon mučenja, pa sistem 'jama' cveta; još nisu smislili drugi metod lomljenja ljudi u vojsci“, rekao je narednik Vjačeslav V. iz Oružanih snaga Ukrajine.



Uzgred, sličan, a prema mnogim izveštajima, još stroži, sistem 'jama' postoji u ruskoj vojsci, gde takođe služi za suzbijanje bilo kakvih slučajeva neposlušnosti i odbijanja da se ide u bitku.



Dmitrij S., oficir Oružanih snaga Ukrajine koga je intervjuisala Strana, veruje da čak i nakon aktuelnog skandala sa tajnim zatvorom Azov, neće biti promena u situaciji sa „jamama“.



„Dovode nam potpuno nemotivisane regrute. Mnogi su jednostavno beskućnici, alkoholičari ili veoma bolesni. I, iskreno, verovatnoća da ćete poginuti na frontu je velika. Pogotovo ako je vaša jedinica dobila naređenje za juriš. To objašnjava ogroman broj slučajeva neovlašćenog napuštanja jedinice i jednostavne neposlušnosti. Apelovanje na zvanične organe radi pokretanja procesa odgovornosti je veoma dug i mukotrpan proces. I što je najvažnije, gubite vojnika: šalju ga na sud i u zatvor. Ali vama su vaši borci potrebni ovde i sada. Zato ih bacaju u „jame“, da bi ih naterali da slede naređenja i da bi drugima naučili lekciju. Bilo je publikacija o kršenjima, premlaćivanjima i mučenju u određenim jurišnim jedinicama. Mislite li da se tu nešto promenilo? U osnovi, ništa. Možete mnogo pričati o ljudskim pravima i modelirati neku vrstu sistema nadzora. Ali ako vam se da naređenje da napadnete selo pod napadom dronova, morate ga izvršiti po svaku cenu. A da biste to uradili, morate naterati ljude da napadaju, čak i kada znaju da mogu da poginu. Zato „jame“ postoje i postojaće.“ nastaviti sve dok traje rat. Da bi se to izbeglo, rat mora da se završi. A ako se nastavi, situacija će se samo pogoršati: metode prisile postaju sve sofisticiranije. „Ovo je strateški problem: komandanti se navikavaju da rešavaju probleme neograničenim nasiljem i bezakonjem. I postoji rizik da će ovu praksu proširiti i na civilni život. I što duže traje rat, ovaj problem će postati akutniji“, smatra oficir.

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