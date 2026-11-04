Fudbal

Stanojević: Jako sam razočaran, rešavaćemo to u svlačionici

М. З.

04. 11. 2026. u 15:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Trener crno-belih nije bio u potpunosti zadovoljan nakon meča u Valjevu.

Станојевић: Јако сам разочаран, решаваћемо то у свлачионици

FOTO: FK Partizan

Preživeli su fudbaleri Partizana prvu rundu u Kupu Srbije, uspeli su u drugom poluvremenu da naprave preokret protiv Budućnosti Krušik i na kraju slave sa 5:1 (0:1). Međutim, nikome u taboru Beograđana nije bilo prijatno na poluvremenu.

Šokantno su crno-beli otvorili utakmicu, primili su gol već u četvrtom minutu, a mogli su lako još jedan sredinom prvog dela. S druge strane, malo šta je polazilo gostima za nogom u napadu, uticao je na to i loš teren, ali mnogo više bezidejnost i nedostatak energije.

Poništen je pogodak Kojzeku, potom je dva zicera promašio Vukotić, pa je šef stručnog štaba već na pauzi napravio tri izmene. Umesto Đurđevića, Zekovića i Kostića šansu su dobili Že, Čumić i Samson, što se odmah isplatilo. Mnogo bolja igra. veća želja i čak pet pogodaka u drugih 45 minuta odveli su zasluženo "parni valjak" u osminu finala najmasovnijeg takmičenja.

Ipak, trener Aleksandar Stanojević (53) imao je šta i da zameri svojim momcima.

- Mnogo smo loše ušli utakmicu. Jako sam razočaran zbog toga i to ćemo rešavati između nas, u svlačionici. Ostalo je bilo dobro, u nastavku su igrači pokazali karakter, maksimalno su bili fokusirani i srećan sam zbog pobede i prolaza dalje - rekao je Stanojević.

S druge strane, kormilaru Budućnosti Igoru Stojakoviću je žao zbog čak pet primljenih golova.

- Realno je bilo da Partizan prođe dalje, možda je samo malo previsok rezultat, pogotovo jer smo imali vođstvo na poluvremenu. Ipak je velika razlika u dva ranga takmičenja, pre svega u fizičkom smislu. Mogu da budem zadovoljan prvi poluvremenom, to je model igre kojem težimo - poručio je Stojaković.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Nvora pred Olimpijakos: Kodi mi je kao brat, ali na terenu nema prijateljstva
Košarka

0 0

Nvora pred Olimpijakos: "Kodi mi je kao brat, ali na terenu nema prijateljstva"

Crvenu zvezdu očekuje teško gostovanje Olimpijakosu u Pireju, a Džordan Nvora veruje da će njegov tim morati da odigra veoma disciplinovano kako bi stigao do novog evroligaškog trijumfa. Američki košarkaš posebno se raduje susretu sa Kodijem Miler-Mekintajerom, sa kojim je ostao u bliskim odnosima, ali poručuje da prijateljstvo neće imati značaj tokom 40 minuta borbe na parketu.

04. 11. 2026. u 14:45

Politika
Tenis
Fudbal
VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom Roze oktobra (VIDEO)

VOJVODINA U ROZE: Košarkaši, uz podršku Meridian fondacije, poslali poruke podrške tokom "Roze oktobra" (VIDEO)