Stanojević: Jako sam razočaran, rešavaćemo to u svlačionici
Trener crno-belih nije bio u potpunosti zadovoljan nakon meča u Valjevu.
Preživeli su fudbaleri Partizana prvu rundu u Kupu Srbije, uspeli su u drugom poluvremenu da naprave preokret protiv Budućnosti Krušik i na kraju slave sa 5:1 (0:1). Međutim, nikome u taboru Beograđana nije bilo prijatno na poluvremenu.
Šokantno su crno-beli otvorili utakmicu, primili su gol već u četvrtom minutu, a mogli su lako još jedan sredinom prvog dela. S druge strane, malo šta je polazilo gostima za nogom u napadu, uticao je na to i loš teren, ali mnogo više bezidejnost i nedostatak energije.
Poništen je pogodak Kojzeku, potom je dva zicera promašio Vukotić, pa je šef stručnog štaba već na pauzi napravio tri izmene. Umesto Đurđevića, Zekovića i Kostića šansu su dobili Že, Čumić i Samson, što se odmah isplatilo. Mnogo bolja igra. veća želja i čak pet pogodaka u drugih 45 minuta odveli su zasluženo "parni valjak" u osminu finala najmasovnijeg takmičenja.
Ipak, trener Aleksandar Stanojević (53) imao je šta i da zameri svojim momcima.
- Mnogo smo loše ušli utakmicu. Jako sam razočaran zbog toga i to ćemo rešavati između nas, u svlačionici. Ostalo je bilo dobro, u nastavku su igrači pokazali karakter, maksimalno su bili fokusirani i srećan sam zbog pobede i prolaza dalje - rekao je Stanojević.
S druge strane, kormilaru Budućnosti Igoru Stojakoviću je žao zbog čak pet primljenih golova.
- Realno je bilo da Partizan prođe dalje, možda je samo malo previsok rezultat, pogotovo jer smo imali vođstvo na poluvremenu. Ipak je velika razlika u dva ranga takmičenja, pre svega u fizičkom smislu. Mogu da budem zadovoljan prvi poluvremenom, to je model igre kojem težimo - poručio je Stojaković.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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