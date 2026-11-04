Albert Rijera o igri sa dva napadača, roštilju i impretivu pobede pred duel sa Interom

TRENER Crvene zvezde, Albert Rijera obratio se javnosti pred utakmicu 3. kola Lige konferencija u kom će se sastati Crvena zvezda - Inter Eskaldes.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Rijera je pred ovaj meč govorio o tome zatšo je odlučio da igače odvede na roštilj, ali je otkrio i ko neće biti u konkurenciji za utakmicu.

Takođe, zadržao je praksu koju je uneo od dolaska u klub, a to je da nikad ne otkriva sastav, pa će navijači morati da sačekaju meč kako bi videlo za kojih startnih 11 se odlučio.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Inter Eskaldes igra se u četvrtak od 18:45 na stadionu "Rajko Mitić".

Tim iz Beograda posle dva kola zauzima 22. poziciju i ima jedan bod. Šampion Andore je na 35. mestu i nema nijedan bod.

Tok konferencije

Odlučio je Španac da odvede ceo tim na zajedničko druženje, tako što ih je odveo da jedu roštilj. Dobio je pitanje da li je bolji španski ili srpski roštilj.

- Znate odgovor. Igračima sam rekao da moraju mnogo da uče o našem roštilju. Mi ne sedimo dok jedemo, već ustanemo i jedemo kobasice rukama. Tako mi jedemo roštilj. Drago mi je što sam ih počastio roštiljem. To je i motivacija, druženje. Moramo da unapredimo nekoliko stvari. Neću reći da je vaš roštilj loš, Srbija ima sjajnu hranu kao što su ćevapi i pljeskavice. Ali dobro je i naše crveno meso, dobro je za krv - zaključio je Rijera.

Otkrio je da li bi od starta na terenu mogli da se nađu Marko Arnautović i Bamba Dijeng koji je u pobedi nad Mačvom (4:2) postigao tri gola.

- Znate odgovor na to pitanje. Ne govorim o sastavu. Obojica su spremni za utakmicu, ali ja nikada ne otkrivam startnih 11. Kao što već znate, u svakoj utakmici nešto mora biti drugačije jer protivnici nisu isti. Na primer, protiv Mačve su mi bili potrebni igrači koji mogu da se nose s takvim terenom. Ne najbolje, već najpodobnije za tu utakmicu. Nikad ne igram sa istom postavom jer protivnik nikad nije isti. Faktor iznenađenja je jako bitan u fudbalu.

Potom je istakao da je u ovom duelu samo pobeda imperativ.

- Ovde svaka utakmica mora da se pobedi. Čak i da odemo na "Santijago Bernabeu". I sutra moramo da pobedimo, i prethodnu smo morali. Bitnije je kako pristupamo utakmici. Ja ne umem da pristupim utakmici a da pobeda nije imperativ. Ako misle da sam takav, pogrešili su sa odabirom trenera. Utakmica se ne ubija posle drugog gola, već ideš po treći, pa onda ubijaš. To nam se desilo protiv Kopenhagena.

Šapanski stručnjak je najpre govorio o zdravstvenom stanju ekipe i otkrio je ko neće biti u sastavu.

- Samo je Lukasen povređen. Trenira, ali nije spreman za sutra. Gudelj takođe neće igrati zbog crvenog kartona, ostali su spremni. Pripremili smo plan. I kada imamo loptu, i kada nemamo. I to je bitno, kada nemamo loptu, ako želimo da se takmičimo u evropskim takmičenjima. Ne obraćamo mnogo pažnje na to, gledaocima to nije bitno kao golovi, ali meni je to bitno. Ako želimo da pobedimo, moramo da zaustavimo protivnika, da se dobro branimo. Za sada sam zadovoljan kako igramo i kako igrači razumeju defanzivne koncepte. Ponavljam, to je neophodno. Pravio sam plan kako da igramo i bez lopte i sa njom, a u svemu mi pomažu moji pomoćnici, koji rade sjajan posao - rekao je Rijera na početku obraćanja.

Uoči konferencije:

Crveno-beli su veliki favoriti protiv šampiona Andore i ovo je idealna prilika da se upiše prva pobeda u evropskom takmičenju.

Prvak Srbije posle dve odigrane utakmice ima jedan boda. Najpre je poražen od Lungana (2:3), a potom je remizirao sa Kopenhagenom (2:2).

Inter Eskaldes je oba meča izgubio. Bolji su bili Mjelbi (2:0) i Univerzitatea Krajova (3:1).

Podsetimo, ova utakmica na programu je u četvrtak od 18:45 na stadionu "Rajko Mitić".

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