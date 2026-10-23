TIP

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

В.М.

23. 10. 2026. u 11:24

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог петка

Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

HRVATSKA 1.NL

15.00 Dinamo Zagreb U21 - HNK Cibalija 1 (sa 2.30 na 2.05)

SAUDIJSKA PRO LIGA

15.30 Al Fejzal - Al Nasr UG 0-2 (sa 3.10 na 2.70)

RUMUNSKA SUPERLIGA

17.00 Botošani - Petrolul 52 UG 3+ (sa 1.95 na 1.72)

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