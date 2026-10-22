LONČAR RASKRINKAO LAŽOVSKE MEDIJE: Bebe u Višegradskoj nisu bile ugrožene (VIDEO)

MINISTAR zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da navodi o ugroženim bebama u Ginekološko-akušerskoj klinici (GAK) u Višegradskoj ulici u Beogradu nemaju veze sa istinom, ističući da su tokom radova pale šperploče u praznoj prostoriji u kojoj nije bilo pacijenata.

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- I ono što želim da vam kažem jeste da gospoda koja žive od tragedija i priželjkuju da se one dese u Srbiji kako bi dobili neke poene, da skrenem temu, već spremaju priču o tome kako su ugrožene bebe u GAK-u u Višegradskoj. Hoću da vam kažem da to nema veze sa istinom- naveo je Zlatibor.

-Ako ne znate o čemu se radi, da znate da već spremaju priču kako je tamo pao neki plafon na bebe i kako su bebe evakuisane. I kada pitate kako, šta, dajte jedan dokaz – nema nijednog dokaza, niti se to desilo.

O čemu se radi? GAK se rekonstruiše u dve faze – pola sada, a druga polovina kada to bude završeno - rekao je Lončar.

-U jednom delu, gde se izvode radovi, sobe se ne koriste. U sobama nema nikoga, upravo zbog radova na rekonstrukciji. Usled rada bušilice ili neke druge mašine, dve-tri šperploče su pale u praznoj sobi, gde nema ni pacijenata, ni beba, ni deceOnda je, za svaki slučaj, napravljen korak predostrožnosti, pa su žene koje su ležale na tom spratu prebačene na druga odeljenja- naveo je Zlatibor.

- Oni to hoće da iskoriste i predstave kao da je to palo na bebe, da se desilo ne znam šta. Ali, kažem, radi se o ljudima koji dokazano ne govore istinu i kojima je stalo do toga.Možete da zamislite: imali smo nadstrešnicu, a pogledajte kako će da zvuči ta vest

– "Ugrozili su bebe". A onda vi nemate vremena da objasnite ljudima da to nije istina. Kada ljudi čuju tu rečenicu, da su ugrožene bebe, oni pomisle da nisu vodili računa, da je nešto palo na bebe- zaključio je ministar zdravlja u tehičkom mandatu Zlatibor Lončar.