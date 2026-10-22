IZVRŠENA RAZMENA TELA POGINULIH U BELORUSIJI: Rusija predala 10 puta više vojnika od Ukrajine

RUSIJA i Ukrajina su razmenile tela poginulih vojnika na teritoriji Belorusije. Rusija je predala Ukrajini 252 tela, dok je Ukrajina predala deset puta manje – 25.

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Napominje se da se razmena dogodila na kontrolnom punktu Novaja Guta na belorusko-ukrajinskoj granici, prenosi RIA Novosti.

Prema agenciji, u kontekstu ukrajinskog sukoba, Belorusija nastavlja da pruža pomoć u olakšavanju humanitarnih ruta, spajanju porodica i razmeni ratnih zarobljenika i tela poginulih pripadnika vojske.

Više od 70 misija humanitarne razmene već je sprovedeno na beloruskoj teritoriji, podseća Belta.

⚡️🇷🇺🇺🇦 Another stage of the exchange of bodies between Russia and Ukraine has been completed. The bodies of 25 heroes have returned to their homeland. The bodies of 252 Ukrainian Armed Forces personnel have been transferred to the Ukrainian side. https://t.co/Jg7BDVaJsY — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) October 22, 2026

Rusija i Ukrajina su prethodnu razmenu tela sprovele u septembru.

Podsetimo, direktni pregovori Rusije i Ukrajine održani su u proleće 2025. godine nakon pauze od više od tri godine.

Tri runde su održane u Istanbulu – 16. maja, 2. juna i 23. jula, kada su se strane složile oko nekoliko velikih razmena zarobljenika i vraćanja tela poginulih, i predstavile su memorandume u kojima su izložile svoju viziju za rešenje sukoba.

(RT Balkan)

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