Svet

IZVRŠENA RAZMENA TELA POGINULIH U BELORUSIJI: Rusija predala 10 puta više vojnika od Ukrajine

Ivana Manić

22. 10. 2026. u 12:38

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RUSIJA i Ukrajina su razmenile tela poginulih vojnika na teritoriji Belorusije. Rusija je predala Ukrajini 252 tela, dok je Ukrajina predala deset puta manje – 25.

ИЗВРШЕНА РАЗМЕНА ТЕЛА ПОГИНУЛИХ У БЕЛОРУСИЈИ: Русија предала 10 пута више војника од Украјине

Foto: X / kJ45JN4ozMq8jny

Napominje se da se razmena dogodila na kontrolnom punktu Novaja Guta na belorusko-ukrajinskoj granici, prenosi RIA Novosti.

Prema agenciji, u kontekstu ukrajinskog sukoba, Belorusija nastavlja da pruža pomoć u olakšavanju humanitarnih ruta, spajanju porodica i razmeni ratnih zarobljenika i tela poginulih pripadnika vojske.

Više od 70 misija humanitarne razmene već je sprovedeno na beloruskoj teritoriji, podseća Belta. 

Rusija i Ukrajina su prethodnu razmenu tela sprovele u septembru.

Podsetimo, direktni pregovori Rusije i Ukrajine održani su u proleće 2025. godine nakon pauze od više od tri godine.

Tri runde su održane u Istanbulu – 16. maja, 2. juna i 23. jula, kada su se strane složile oko nekoliko velikih razmena zarobljenika i vraćanja tela poginulih, i predstavile su memorandume u kojima su izložile svoju viziju za rešenje sukoba.

(RT Balkan)

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