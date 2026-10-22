IZVRŠENA RAZMENA TELA POGINULIH U BELORUSIJI: Rusija predala 10 puta više vojnika od Ukrajine
RUSIJA i Ukrajina su razmenile tela poginulih vojnika na teritoriji Belorusije. Rusija je predala Ukrajini 252 tela, dok je Ukrajina predala deset puta manje – 25.
Napominje se da se razmena dogodila na kontrolnom punktu Novaja Guta na belorusko-ukrajinskoj granici, prenosi RIA Novosti.
Prema agenciji, u kontekstu ukrajinskog sukoba, Belorusija nastavlja da pruža pomoć u olakšavanju humanitarnih ruta, spajanju porodica i razmeni ratnih zarobljenika i tela poginulih pripadnika vojske.
Više od 70 misija humanitarne razmene već je sprovedeno na beloruskoj teritoriji, podseća Belta.
Rusija i Ukrajina su prethodnu razmenu tela sprovele u septembru.
Podsetimo, direktni pregovori Rusije i Ukrajine održani su u proleće 2025. godine nakon pauze od više od tri godine.
Tri runde su održane u Istanbulu – 16. maja, 2. juna i 23. jula, kada su se strane složile oko nekoliko velikih razmena zarobljenika i vraćanja tela poginulih, i predstavile su memorandume u kojima su izložile svoju viziju za rešenje sukoba.
(RT Balkan)
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