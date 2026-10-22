Huligani demolirali lokal u Beogradu: Pretučeni reprezentativci Holandije!
HAOS u centru prestonice Srbije.
Naime, u Cetinjskoj ulici u Beogradu dogodio se incident u kojem su, prema nezvaničnim saznanjima, povređeni reprezentativci Holandije u ragbiju.
Grupa od oko 10 maskiranih muškaraca upala je protekle noći u baštu jednog poznatog beogradskog ugostiteljskog objekta i potpuno demolirala inventar, a tom prilikom su holandski sportisti zadobili telesne povrede, prenosi Telegraf.
Prema rečima očevidaca, napad je izveden u nekoliko sekundi i bez ikakvog prethodnog verbalnog sukoba ili očiglednog povoda. Huligani sa maskama na licima uleteli su u baštu kafića i počeli nasumično da lome stolove, stolice i ostali inventar.
U opštem haosu koji je nastao, povrede su zadobili holandski ragbisti koji su se u tom trenutku nalazili među gostima lokala. Njima je ubrzo nakon incidenta ukazana lekarska pomoć.
Na mesto događaja brzo su stigle patrole policije i ekipa Hitne pomoći.
Pripadnici MUP-a obavili su uviđaj, uzeli izjave svedoka i radnika lokala. Pregledani su snimci sa nadzornih kamera iz Cetinjske ulice i okolnih objekata radi identifikacije učesnika.
Potraga za maskiranim napadačima je u toku, dok nadležno tužilaštvo i policija intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti i motiva ovog huliganskog čina.
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