Huligani demolirali lokal u Beogradu: Pretučeni reprezentativci Holandije!

HAOS u centru prestonice Srbije.

Foto: V.S.

Naime, u Cetinjskoj ulici u Beogradu dogodio se incident u kojem su, prema nezvaničnim saznanjima, povređeni reprezentativci Holandije u ragbiju.

Grupa od oko 10 maskiranih muškaraca upala je protekle noći u baštu jednog poznatog beogradskog ugostiteljskog objekta i potpuno demolirala inventar, a tom prilikom su holandski sportisti zadobili telesne povrede, prenosi Telegraf.

Prema rečima očevidaca, napad je izveden u nekoliko sekundi i bez ikakvog prethodnog verbalnog sukoba ili očiglednog povoda. Huligani sa maskama na licima uleteli su u baštu kafića i počeli nasumično da lome stolove, stolice i ostali inventar.

U opštem haosu koji je nastao, povrede su zadobili holandski ragbisti koji su se u tom trenutku nalazili među gostima lokala. Njima je ubrzo nakon incidenta ukazana lekarska pomoć.

Na mesto događaja brzo su stigle patrole policije i ekipa Hitne pomoći.

Pripadnici MUP-a obavili su uviđaj, uzeli izjave svedoka i radnika lokala. Pregledani su snimci sa nadzornih kamera iz Cetinjske ulice i okolnih objekata radi identifikacije učesnika.

Potraga za maskiranim napadačima je u toku, dok nadležno tužilaštvo i policija intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti i motiva ovog huliganskog čina.