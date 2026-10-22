Argentina uradila veliki posao: Lionel Skaloni ostaje selektor!

SELEKTOR fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni prihvatio je ponudu Saveza da produži ugovor i predvodiće "gaučose" najmanje do kraja Mundijala 2030. godine, prenose brojni svetski mediji.

FOTO: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Ovaj 48-godišnji stručnjak je južnoamerički nacionalni tim preuzeo posle Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine i postao najuspešniji selektor u istoriji.

Osvojio je Mundijal u Kataru 2022. godine i dve titule šampiona Južne Amerike - 2021. i 2024. godine.

Ove godine je stigao do finala Svetskog prvenstva, gde je Argenrina poražena od Španije 1:0 posle produžetaka.

Ponudu za produžetak saradnje dobio je odmah nakon meča za trofej, ali je svesno "odložio" odgovor čekajući da se zvanično od nacionalnog tima oprosti Lionel Mesi.

Lionel Skaloni je kao fudbaler odigrao sedam utakmica za Argentinu.

🚨🇦🇷 BREAKING: Lionel Scaloni has agreed to sign new deal as Argentina head coach until World Cup 2030. The proposal sent in September has been accepted, details being sorted then time to sign. Scaloni said yes, as @CLMerlo reports. 🩵🤍 https://t.co/uVePo4xG0i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2026

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