Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

Немања Пејчић

22. 10. 2026. u 08:13

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

MTB-Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvrtak

18.00 Kampala Siti - UPDF 1 (1.37)

18.45 OFI - Bajer Leverkuzen 2 (1.23)

21.00 Linkoln red imps - Tvente 2 (1.37)

Kvota: 2.07

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