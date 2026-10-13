DMITRIJEV OSUO PALJBU PO EU: Skrivaju podatke o kupovini ruskih energenata, ali kritikuje SAD
EVROPSKA unija i vodeći zapadni mediji prećutkuju činjenicu da su kupili ruske energente u vrednosti većoj od 320 milijardi dolara, a ipak imaju drskosti da kritikuju sporazum o dizelu između SAD i Rusije, izjavio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.
-EU je Rusiji platila više od 320 milijardi dolara za energente od početka sukoba u Ukrajini! EU i mejnstrim mediji prećutkuju ovu činjenicu i imaju drskosti da kritikuju sporazum o dizelu između SAD i Rusije koji donosi korist američkim poljoprivrednicima, potrošačima, tržištu energenata i celom svetu, napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.
Dmitrijev je uz svoju objavu priložio deo izjave vice-premijera Rusije Aleksandra Novaka, gde je navedeno da su od 2022. godine zemlje Evropske unije kupile energente od Rusije u vrednosti od 320,7 milijardi dolara. Ova cifra premašuje iznos koji je ranije navela američka strana od 250 milijardi dolara, u vezi sa evropskim troškovima za isporuku goriva iz Rusije.
(sputnikportal.rs)
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