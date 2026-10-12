Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

12. 10. 2026. u 09:48

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POŽAREVAC – U utorak, 13. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у Браничевском округу

D.N.

U periodu od 8 do 14 sati, na području grada Požarevca struju neće imati naselja: Živica, Brežane, Batovac i Dubravica. U opštini Kučevo, 9 do 14 bez struje će biti deo zaseoka Kaona Selište i Radenka Meješće – deo prema potoku. Od 9 do 12, u Velikom Gradištu sa mreže će biti isključene ulice: Dositejeva, Kneza Lazara, Svetosavska i Žike Popovića.

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