ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
POŽAREVAC – U utorak, 13. oktobra, izvodiće se radovi na elektro-mreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.
U periodu od 8 do 14 sati, na području grada Požarevca struju neće imati naselja: Živica, Brežane, Batovac i Dubravica. U opštini Kučevo, 9 do 14 bez struje će biti deo zaseoka Kaona Selište i Radenka Meješće – deo prema potoku. Od 9 do 12, u Velikom Gradištu sa mreže će biti isključene ulice: Dositejeva, Kneza Lazara, Svetosavska i Žike Popovića.
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