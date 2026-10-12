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POLUVREME-KRAJ: Prelazi za prolaz

Olja Mrkić

12. 10. 2026. u 09:34

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POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Прелази за пролаз

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Prelazi za ponedeljak

20.30 Peskara - Gvidonija X-X (5,45)

20.30 Barleta - Kaveze  X-X (4,90)

Ukupna kvota: 26,70

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