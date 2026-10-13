Košarka

Kakav šok! Jedan od najboljih evropskih igrača u NBA ligi završio karijeru

М.П.

13. 10. 2026. u 06:24

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PRAVO niotkuda!

Какав шок! Један од најбољих европских играча у НБА лиги завршио каријеру

Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Kristaps Porzingis (31) je najverovatnije završio karijeru.  Naime, letonski centar nije uopšte trenirao sa Golden Stejt Voriorsima od početka priprema i potpuno je izlovan.

Niko ne zna u čemu je konkretno prolem, ali se spekuliše da je u pitanju zdravstvene prirode i nije bio nigde sa grupom.

Kako prenose amerilki mediji, očekuje se da Letonac u utorak dođe u sedište ekipe iz San Franciska i da se vidi da li je moguće da nastavi sa igranjem košarke.

Jonathan Bachman / Getty images / Profimedia

 

On je tokom karijere imao česte povrede, a ranije mu je dijagnostikovan sindrom posturalne ortostatske tahikardije. POTS uzrokuje nagli i drastičan skok broja otkucaja srca pri uspravljanju (ustajanju), što dovodi do teških vrtoglavica, hroničnog umora, problema sa disanjem i opšte slabosti tela. Sam košarkaš je izjavio da ga je bolest „udarila kao kamion” i da je bilo dana kada je mogao samo da leži na kauču.

U karijeri je nastupao za Njujork, Dalas, Vašington i Boston sa kojim je osvojio i titulu u NBA ligi.

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