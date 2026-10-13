Kakav šok! Jedan od najboljih evropskih igrača u NBA ligi završio karijeru
PRAVO niotkuda!
Kristaps Porzingis (31) je najverovatnije završio karijeru. Naime, letonski centar nije uopšte trenirao sa Golden Stejt Voriorsima od početka priprema i potpuno je izlovan.
Niko ne zna u čemu je konkretno prolem, ali se spekuliše da je u pitanju zdravstvene prirode i nije bio nigde sa grupom.
Kako prenose amerilki mediji, očekuje se da Letonac u utorak dođe u sedište ekipe iz San Franciska i da se vidi da li je moguće da nastavi sa igranjem košarke.
On je tokom karijere imao česte povrede, a ranije mu je dijagnostikovan sindrom posturalne ortostatske tahikardije. POTS uzrokuje nagli i drastičan skok broja otkucaja srca pri uspravljanju (ustajanju), što dovodi do teških vrtoglavica, hroničnog umora, problema sa disanjem i opšte slabosti tela. Sam košarkaš je izjavio da ga je bolest „udarila kao kamion” i da je bilo dana kada je mogao samo da leži na kauču.
U karijeri je nastupao za Njujork, Dalas, Vašington i Boston sa kojim je osvojio i titulu u NBA ligi.
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